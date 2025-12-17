قيادة الشرطة تعزّز شراكتها مع المؤسسات الأكاديمية عبر الاتصال الجماهيري بجامعة بخت الرضا

في إطار إحتفالات أعياد الشرطة السودانية (71) ويوم الشرطة العربية وتحت شعار «نصرٌ وعِزّة… أمنٌ وأمان»، تتواصل بجامعة بخت الرضا فعاليات الاتصال الجماهيري بإشراف وحضور اللواء شرطة حقوقي د/خواض الشامي عبدالرحيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة مقرر لجنة إحتفالات أعياد الشرطة، وذلك تأكيداً على حرص قيادة الشرطة على أن تكون الفئات المستنيرة، وفي مقدمتها الجامعات وأساتذتها وطلابها، ضمن أولويات برامج الإتصال الجماهيري، إيماناً بدورها المحوري في تشكيل الوعي العام ونشر الثقافة القانونية والأمنية وتعزيز الشراكة المجتمعية. وكان في إستقبال وفد الشرطة كلٌ من الدكتور عمر عبدالرحمن وكيل جامعة بخت الرضا، والدكتور عبدالمجيد محمود رئيس المكتب التنفيذي لمدير الجامعة، فيما شرف الفعالية البروفيسور صلاح إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية الدويم، وأعضاء لجنة أمن المحلية، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة، إلى جانب مديري الإدارات الشرطية المتخصصة.

وشهدت الفعالية تقديم عروض تراثية متميزة من الفرقة الشعبية للإدارة العامة للتوجيه والمناشط بقيادة المقدم شرطة أبوبكر محمد الزين إضافة إلى مسابقة الشرطة التي حملت رسائل توعوية وتثقيفية هدفت إلى تعريف الطلاب بدور الشرطة وخدماتها، وترسيخ مفاهيم الأمن والمسؤولية المجتمعية، في أجواء إتسمت بالتفاعل الإيجابي والتواصل المباشر.

وأكد المتحدثون خلال مخاطباتهم أن الشراكة بين الشرطة والمؤسسات الأكاديمية تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي وبناء المجتمع، مشددين على أهمية الاتصال الجماهيري كوسيلة فاعلة لتعزيز الثقة وترسيخ مفاهيم الأمن الشامل وخدمة المواطن.