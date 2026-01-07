- 1/2
- 2/2
واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامه بالحوار المثير الذي دار بين الناشط والسياسي, عثمان ذو النون, وبين ناشط الدعم السريع, شيخ بدران.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحوار الذي دار على تطبيق “تيك توك”, شهد طرح ذو النون, عدد من الأسئلة الساخنة على بدران, الدعم السريع.
شيخ بدران, فقد المنطق عندما ذكره الناشط المعروف بهجومه على قبيلة “البقارة”, وهو الأمر الذي أصاب “بدران ” بالتخبط ما جعله يتهمه ذو النون, بتعاطي “الخمور” و “التمباك”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن حاصره بالأسئلة الساخنة.. “شيخ بدران” يرد على الناشط عثمان ذو النون ويتهمه بتعاطي “الخمور” و “التمباك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.