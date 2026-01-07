شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن حاصره بالأسئلة الساخنة.. “شيخ بدران” يرد على الناشط عثمان ذو النون ويتهمه بتعاطي “الخمور” و “التمباك”

واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامه بالحوار المثير الذي دار بين الناشط والسياسي, عثمان ذو النون, وبين ناشط الدعم السريع, شيخ بدران.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحوار الذي دار على تطبيق “تيك توك”, شهد طرح ذو النون, عدد من الأسئلة الساخنة على بدران, الدعم السريع.

شيخ بدران, فقد المنطق عندما ذكره الناشط المعروف بهجومه على قبيلة “البقارة”, وهو الأمر الذي أصاب “بدران ” بالتخبط ما جعله يتهمه ذو النون, بتعاطي “الخمور” و “التمباك”.

