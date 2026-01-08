والي الجزيرة: خطة العام الجاري تستهدف زيرو عطش

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إلتزام حكومته بصيانة وتأهيل وتوفير الأجهزة والمعدات لمستشفى الماطوري بمحلية القريشي . وجدد لدى مخاطبته صباح الاربعاء بمنطقة الماطوري بمحلية القرشي اللقاء التعبوي لقرى الماطوري الإلتزام بدعم تشييد طريق الماطوري بالتنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة . وأكد أن خطة العام الجاري تستهدف (زيرو عطش) بتأهيل وتوسعة الحفائر وتشييد المحطات المدمجة وأن جميع مطالب أهالي المنطقة ستجد الدعم والإهتمام والمتابعة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

