الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يضغط على العائق-توقعات اليوم 9-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-09 07:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر البلاتين على تمركزه دون مستوى 2320.00$ ليؤكد تمسكه بالسيناريو التصحيحي الهابط لنلاحظ ملامسته للهدف المستقر عند 2180.00$ ومن ثم ليشكل بعض الموجات المختلطة بتذبذبه حاليا قرب 2260.00$.

 

نشير إلى أن استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيدفع بالسعر لتجديد المحاولات التصحيحية لنتوقع تسلله مجددا نحو 2180.00$ وبكسر هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 2130.00$ والذي يشكل بدوره الهدف التالي للتداولات الحالية, بينما اختراقه لمستوى 2320.00$ سيلغي ذلك الترجيح السلبي ليمكنه من تشكيل موجات صاعدة جديدة بهدف الضغط مجددا على القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 2460.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2180.00$ و 2305.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

