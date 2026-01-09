"أبوظبي للغة العربية" يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج "أضواء على حقوق النشر" 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - يقدم مركز أبوظبي للغة العربية عدداً من المنح الجديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر» لعام 2025، في سياق جهوده لتوسيع حضور المحتوى العربي في أسواق جديدة، وتعزيز حركة الترجمة.

ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، من خلال تمويل مشاريع الترجمة، بهدف تسهيل الوصول إلى محتوى عربي وعالمي بجودة أعلى، سواء المطبوع أو الرقمي أو المسموع. ومنذ إطلاقه في عام 2009، أدى البرنامج دوراً رئيسياً في دعم صناعة النشر والارتقاء بها، لأنها حجر الزاوية في التنمية الثقافية، حيث قدم منحاً للكتب الصوتية والإلكترونية في عام 2020، ليعكس التحولات العالمية في هذا القطاع.



ومن خلال استقباله طلبات المنح سنوياً خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يعزز البرنامج دور مركز أبوظبي للغة العربية منصةً تربط الناشرين وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة بين اللغات والثقافات، ويسهم في بناء بيئة نشر أكثر استدامة.

وعلى مدى الأعوام الخمسة الأخيرة، اجتذب البرنامج مئات من دور النشر من جميع أنحاء العالم، ما يسهم في إيصال الأعمال العربية والدولية إلى جماهير جديدة مع دعم حقوق الملكية الفكرية انسجاماً مع الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي في حماية حقوق التأليف والنشر.

وشهدت دورة 2025 نمواً ملحوظاً في عدد المشاركات الدولية، مع انضمام دور نشر من دول تشارك للمرة الأولى، من بينها المكسيك وسلوفاكيا واليونان وكندا وأوزبكستان وكازاخستان وسريلانكا والفلبين وماليزيا، ما يعكس الحضور العالمي المتنامي للبرنامج وتأثيره، في دعم حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها، بالتوافق مع رؤية المركز لإثراء التعاون بين الناشرين العرب والدوليين ودعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجي في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة مدفوع بالابتكار والإنتاج الثقافي المستدام.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «يتماشى برنامجنا (أضواء على حقوق النشر) مع الأهداف الاستراتيجية للمركز الرامية إلى دعم منظومة النشر والترجمة، وتمكين المحتوى العربي من الوصول إلى أسواق جديدة. وأسهمت المبادرة، على مدى 17 عاماً، في تعزيز تبادل حقوق الملكية، وتشجيع حركة الترجمة، وتطوير بيئة مستدامة للنشر قائمة على الابتكار، تستجيب للتحوّلات المتسارعة في القطاعات الثقافية والإبداعية، وتبني جسور الترابط بين الثقافات».

وأضاف «يشكّل الإقبال المتنامي من دور النشر الدولية على الاستفادة من البرنامج دلالةً واضحةً على الثقة المتزايدة بمكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب كمنصة عالمية للحوار الثقافي، ما يعكس دور المركز في تمكين الناشرين والمترجمين من إنتاج محتوى معرفي عالي الجودة».

واستقبلت الدورة الحالية من برنامج «أضواء على حقوق النشر» 1,633 طلباً تقدمت بها 113 دار نشر من 29 بلداً، خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025. واعتمد البرنامج 69 منحة موزعة على 36 دار نشر عربية ودولية.

ويقدم البرنامج منحاً تتراوح قيمتها بين 9,200 و17,400 درهماً لكل كتاب مُترجم، وتتراوح قيمة منحة الكتاب الإلكتروني التفاعلي بين 3,700 و7,400 درهم، في حين تتراوح منحة الكتاب الصوتي بين 5,500 و7,400 درهم.

والبرنامج، أحد المبادرات الاستراتيجية الداعمة لحركة الترجمة عربياً، وأصدر منذ انطلاقته في 2009، نحو 1,390 عملاً مترجماً في عدد واسع من التخصصات، من بينها، كتب الأطفال والعلوم والتاريخ والعلوم الاجتماعية، عبر شراكات مع مجموعة واسعة من دور النشر في العالم، ما عزز حضور الثقافة العربية دولياً، وأثرى المكتبة العربية بمحتوى مترجم عالي الجودة.

