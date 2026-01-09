أمم إفريقيا: أوسيمهن ولوكمان يختبران السجل المثالي لحارس مرمى الجزائر لوكا زيدان

الرياص - اسماء السيد - الرباط : نيجيريا تعوّل على هدّافيها فيكتور أوسيمهن وأديمولا لوكمان لاختبار صلابة حارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، عندما يلتقيان في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

لوكا هو الحارس الأساسي الوحيد بين ثمانية منتخبات بلغت ربع النهائي حافظ على نظافة شباكه في مباريات البطولة حتى الآن، لكن المهمة التي تنتظره في مراكش السبت لن تكون سهلة.

في المقابل، أرهق المتوجان السابقان بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في القارة فيكتور أوسيمهن (2023) وأديمولا لوكمان (2024)، خطوط دفاع المنتخبات المنافسة خلال البطولة بعدما سجلا ثلاثة أهداف لكل منهما وهي نصف الغلة التهديفية للنسور الممتازة حتى الآن.

أما زيدان، البالغ من العمر 27 عاما، فحافظ على نظافة شباكه في مباراتي دور المجموعات أمام السودان وبوركينا فاسو قبل أن يحصل على راحة في مواجهة غينيا الاستوائية التي كانت هامشية واهتزت فيها شباك بديله أنتوني ماندريا (3 1). ثم عاد للمشاركة في مباراة الدور ثمن النهائي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونجح مرة أخرى في الحفاظ على شباكه خلال الفوز الدراماتيكي في الدقيقة قبل الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني.

وحضر صانع الالعاب والمدرب السابق لريال مدريد زين الدين وزوجته الإسبانية ونجله إنزو بين الجماهير في كل مباراة خاضها لوكا مع "ثعالب الصحراء".

وقال لوكا الذي بدأ مسيرته مع رديف ريال مدريد "كاستيا" عام 2016 ويلعب حاليا في صفوف غرناطة في الدرجة الثانية الإسبانية: "إنه أمر مميز عندما تأتي العائلة لمشاهدتك".

وُلد في فرنسا، ومثّل منتخب بلاده في خمس فئات عمرية. ووفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كان بإمكانه أيضًا اللعب لصالح إسبانيا أو الجزائر، حيث وُلد أجداده.

اختار الجزائر، وشارك لأول مرة في الفوز على أوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعندما تعرض الحارس الأساسي أليكسيس غندوز الى الإصابة وغاب عن كأس الأمم الإفريقية، حصل زيدان على فرصة المشاركة.

"أحاول أن أكون نفسي"

وقال للصحافيين: "أنا فخور بتمثيل الجزائر واللعب في كأس الأمم الإفريقية. إنها تجربة رائعة".

وشدد على أنه لا يشعر بثقل اسم عائلته الشهير، مضيفاً: "أحاول أن أكون نفسي، وأن أبني مسيرتي وفقا لشروطي، خطوة بخطوة".

ووضع "ثعالب الصحراء" تحت قيادة المدرب البوسني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، خيبات الخروج المتتالي في النسختين الاخيرتين من دور المجموعات بدون انتصار خلفهم، وحققوا اربعة انتصارات متتالية آخرها على جمهورية الكونغو الديموقراطية 1 0 بعد التمديد بتسديدة رائعة للبديل البديل عادل بولبينة.

علامة كاملة للجزائر على غرار مشوارها في نسختين 1990 و2019 عندما توجت باللقب في المناسبتين.

من جهتها، حققت نيجيريا، صاحبة أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 12 هدفا، بفضل الثلاثي أوسيمهن، لوكمان وأكور آدامس، العلامة الكاملة وبنتائج عريضة احرها على موزامبيق (4 0) في ثمن النهائي، وهي أكبر نتيجة في الأدوار الإقصائية منذ عام 2010.

لكن المدرب المالي للنسور الممتازة إريك شيل سيكون قلقا من أن فريقه، المتوج باللقب ثلاث مرات، استقبل أربعة أهداف، وهو الرقم الأعلى بين المنتخبات الثمانية المرشحة للظفر بالكأس.

وقال لوكمان الذي صنع 4 أهداف في المسابقة حتى الآن، عقب الفوز على موزامبيق: "المنتخب يتحسن في كل مباراة".

بدأت نيجيريا مشوارها بقوة رغم عودتها إلى المغرب مثقلة بخيبة عدم التأهل إلى المونديال، بعدما بلغت بصعوبة الملحق المؤهل إلى البطولة المقررة في أميركا الشمالية، قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في الرباط في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ستغيب عن العرس العالمي للمرة الثانية تواليا، بعدما شاركت في ست من النسخ السبع السابقة، وهو ما يُعد إخفاقا كبيرا لدولة عاشقة لكرة القدم وتملك أكبر عدد من السكان في القارة، لكن البطولة الإفريقية كثيرا ما تشهد مفاجآت.

ويصادف هذا الأسبوع مرور عام على تولي شيل، اللاعب والمدرب المالي السابق، قيادة "النسور الممتازة"، وكل ما يمكنه فعله الآن هو التركيز على مواجهة الجزائر وسط ضجيج خارج الملعب.

اضطر لوكمان إلى نفي شائعات عن خلاف مع أوسيمهن خلال الفوز على موزامبيق، حين بدا الأخير غاضبا لعدم تمرير الكرة له.

وغادر مهاجم غلطة سراي التركي الملعب بعد استبداله ولم يشارك في احتفالات الفوز مع زملائه.

وقال مهاجم أتالانتا لاحقا للصحافيين: "هو لاعبنا الأول، الجميع يعرف ذلك. مهاجم كبير، لاعب كبير، وما عدا ذلك ليس مهما".

ويأمل شيل أن يعود الانسجام قبل مواجهة الجزائر التي تعيد إلى الأذهان نصف نهائي نسخة 2019 حين خسرت نيجيريا 1 2 في القاهرة بهدف متأخر لرياض محرز من ركلة حرة مباشرة رائعة.

لكن التحضيرات شابتها تقارير عن خلاف حول المكافآت، إذ ذكرت مصادر عدة في الأيام الأخيرة أن اللاعبين لم يحصلوا على الأموال الموعودة بعد المباريات الأربع الأولى، وأدى ذلك إلى أحاديث عن مقاطعة التدريبات، لكن تقارير الخميس أكدت حل المشكلة.