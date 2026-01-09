سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 9-1-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد جديد مستهدفا مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 49385 محققا بذلك الهدف المنتظر بالتقرير السابق ومن ثم ليشكل بعض التداولات المختلطة.

نود التنويه إلى أن تمركز السعر بشكل مستمر دون 49400 قد يدفع به لتقديم تداولات تصحيحية جديدة ليضطر للهبوط نحو 49135 و49000, أما نجاحه باختراق الحاجز والثبات أعلاها سيمكنه من تسجيل مكاسب جديدة قد تبدأ من 49520 ومن ثم الضغط على القمة التاريخية المتمركزة عند 49665.

نطاق التداول المتوقع ما بين 49100 و 49350

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز