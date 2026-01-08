في حادثة مأساوية.. وفاة عريس سوداني بالمملكة متأثراً بالإختناق بعد تشغيله التدفئة “Heater” بسبب برودة الجو بمنطقة تبوك

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, قصة مأساوية لوفاة عريس سوداني, بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن المهندس السوداني محمد عبدالباسط, توفي خلال سفره من مدينة تبوك, إلى ضبا، على مسافة تقارب 300 كيلومتر.

ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها الصفحات، فقد عُثر على الفقيد جاثماً بلا حراك داخل سيارته، حيث كان قد أوقفها على جانب الطريق في محاولة لتدفئة نفسه باستخدام جهاز التدفئة “Heater” بسبب برودة المناطق الشمالية، خاصة أنه غير معتاد على الأجواء الباردة.

أدى تشغيل جهاز التدفئة داخل السيارة إلى نقص حاد في الأوكسجين وتراكم أول أكسيد الكربون، ما تسبب في وفاته اختناقاً قبل وصوله إلى مستشفى الملك فهد بمدينة تبوك، حيث تم نقله بعد كسر زجاج السيارة، ويُحتجز حالياً جثمانه في ثلاجة الموتى.

وتأتي هذه الحادثة بمثابة تحذير من مخاطر أجهزة التدفئة داخل المركبات المغلقة، والتي تصنفها جهات السلامة الأمريكية كـ”قاتل صامت”، نظراً لقدرتها على استبدال الأوكسجين بثاني أكسيد الكربون بشكل سريع، مما يؤدي للاختناق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)