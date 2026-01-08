شاهد بالفيديو.. القائد الميداني البارز بالمليشيا “يأجوج ومأجوج” يكشف عن سرقة هاتفه داخل معسكر الدعم السريع بنيالا ويتهم الضباط الموجودين معه وساخرون: (بقيتوا تشفشفوا بعض يا مرتزقة)

فجر القائد الميداني البارز بمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح, مفاجأة كبيرة بعد نشره مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف القائد الميداني الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”, عن تعرض هاتفه المحمول للسرقة داخل معسكراتهم بمدينة نيالا. وأتهم محمد الفاتح, الضباط والجنود الموجودين معه داخل المعسكر بسرقة الهاتف, مطالباً الجميع بعدم التعالمل مع أي رسالة تصل من رقم هاتفه المفقود. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل المعلقين شكوى “يأجوج”, بسخرية كبيرة داخل التعليقات على شاكلة: (بقيتوا تشفشفوا بعض يا مرتزقة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

