ابنة روجينا تتوجّه برسالة قوية لرامي إمام بسبب مسلسل والدتها

دبي - فريق التحرير: زار المخرج رامي إمام موقع تصوير مسلسل «حد أقصى»، بطولة الممثلة روجينا، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل ٢٠٢٦، في زيارة خاصة حملت طابعًا إنسانيًا وفنيًا مميزًا.

وأعربت المخرجة مايا اشرف زكي عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكدة أنها تمثل لحظة فارقة ومهمة في رحلتها الفنية، مشيرة إلى أن البداية كانت منذ دراستها في السنة الأولى بمعهد السينما – قسم الإخراج، قبل أن تبدأ بعد شهرين فقط من الدراسة رحلتها العملية مع المخرج الكبير رامي إمام، الذي وصفته بأنه كان بمثابة “مدرسة موازية لمعهد السينما”، تعلمت فيها الكثير فنيًا وإنسانيًا.

وأضافت مايا اشرف زكي أن حضور رامي إمام إلى موقع التصوير بالأمس يحمل معنى خاصًا، خاصة بعد سنوات من التخرج، ليشاهد تلميذته وهي تقف بثقة داخل موقع التصوير، مؤكدة أن هذه الثقة تعلمتها منه، واصفة إياه بـ«الأستاذ والمعلم والأب»، وموجهة له الشكر والتقدير على دعمه الكبير لها.

وشهدت الزيارة أجواءً من الود والتقدير المتبادل، حيث حرص المخرج رامي إمام على متابعة كواليس العمل والاطمئنان على سير التصوير، كما أثنى على أجواء اللوكيشن وحماس فريق العمل، موجهًا دعمه الكامل للتجربة الفنية.

ويُعد مسلسل “حد أقصى” من الأعمال الدرامية المنتظرة، ويجمع بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون اول بينهما، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم عمل درامي مميز للجمهور.