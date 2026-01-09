بعد سنوات من الصّمت… اعتراف متأخّر من جنيفر غارنر بشأن بن أفليك

دبي - فريق التحرير: فتحت الممثّلة الأميركيّة جنيفر غارنر قلبها للحديث عن أصعب ما واجهته بعد طلاقها من الممثّل بن أفليك، مؤكّدة أنّ الألم الحقيقيّ لم يكن ضجيج الإعلام أو آراء الجمهور، بل تفكّك العائلة وخسارة الشّراكة الإنسانيّة الّتي جمعتهما لسنوات.

وفي مقابلة مع مجلّة Marie Claire UK أوضحت غارنر أنّ الانفصال عام ٢٠٢٥ والطّلاق الرّسميّ عام ٢٠١٨ شكّلا تحوّلًا قاسيًا داخل حياتها العائليّة، خصوصًا مع وجود أولادهما الثّلاثة. وقالت إنّ فقدان الرّوتين اليوميّ والصّداقة العميقة كان الأصعب في رحلة التّعافي.

وأشارت غارنر إلى أنّ تجاوز تلك المرحلة لم يكن ممكنًا لولا دعم الأصدقاء والعائلة، مؤكّدة أنّ العلاقات القريبة هي مصدر القوّة الحقيقيّة.

وعن علاقتها الحاليّة بأفليك، كشفت أنّها قائمة اليوم على السّلام والتّوازن في إطار تربية الأبناء، معتبرة أنّ الوقت كفيل بالشّفاء وبناء شكل جديد من الاحترام والصّداقة بعد الانفصال.