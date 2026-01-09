بالصور – بعد “أسرار السماء”… المصممة ريم صالح تكشف عن ولادة فنية مختلفة

دبي - فريق التحرير: بعد مجموعة “أسرار السماء”، شعرت ريم صالح أن شيئًا عميقًا قد تغيّر في داخلها.

لم تعد بحاجة إلى قول الكثير… بل إلى قول الأكثر، بأقل.

ومن هذا التحوّل، وُلد عملها الجديد كهمسةٍ بعد صرخة — فستان واحد فقط، لكنه يحمل في طيّاته قصة كاملة وولادة جديدة.

تمثّل هذه المرحلة بالنسبة لها بداية مختلفة؛ ولادة لا تأتي مكتملة، بل تبدأ بنبضٍ واحد، بصوتٍ خافت، وبقطعة واحدة تشبه اللحظة الأولى للحياة حين تنبثق من العدم.

فستان ليس جزءًا من مجموعة تقليدية، بل كبسولة فنية محدودة (Art Capsule Collection) — عمل واحد يُشبه توقيعًا فنيًا صامتًا، ومقدمة سينمائية قصيرة تمهّد لانطلاقة أكبر قادمة من عالم Reem Saleh Couture.

كل تفصيلة في هذا الفستان تحمل سرًّا:

الجزء العلوي يُجسّد الصراع الأبدي بين البراءة والإغراء،

الخصر الضيّق هو النقطة التي يلتقي فيها الضوء بالظل،

أما القسم السفلي الواسع، فهو الانفجار الأخير للجمال — لحظة الانبعاث بعد الفناء.

بهذا العمل، تؤكد ريم صالح — كأصغر مصممة أزياء لبنانية — أن القوة لا تُقاس بعدد القطع، بل بعمق الفكرة، وأن الصمت أحيانًا يمكن أن يكون أعلى من أي ضجيج.

فستان واحد، لكنه إعلان واضح عن عالم جديد يولد بهدوء… وقوة.