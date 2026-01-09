أوبن استراليا: فافرينكا يشارك ببطاقة دعوة وكيريوس يخوض الزوجي فقط

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : يُشارك السويسري ستانيسلاس فافرينكا ببطاقة دعوة في بطولة أستراليا المفتوحة للمرة العشرين والأخيرة في مسيرته، في حين يخوض ابن البلد "المشاغب" نيك كيريوس منافسات الزوجي فقط في أولى بطولات الغراند سلام لهذا العام، وفق ما أعلنه المنظمون الجمعة.

وقال فافرينكا (40 عاما) المتوّج بلقب أستراليا عام 2014 "إن فرصة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة في بداية عامي الأخير في الملاعب تعني لي الكثير".

فاز فافرينكا، المصنف ثالثا عالميا سابقا وصاحب المركز 156 حاليا، في ملبورن بباكورة ألقابه الثلاثة في بطولات الغراند سلام، قبل أن يحرز بطولتي فرنسا عام 2015 والولايات المتحدة في العام التالي.

ويُعد فافرينكا والاسكتلندي أندي موراي اللاعبين الوحيدين اللذين فازا بثلاثة ألقاب كبرى خلال ذروة هيمنة الثلاثي الذهبي، السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبعد إعلان كيريوس عدم جاهزيته البدنية للمشاركة في منافسات الفردي في ملبورن عقب فترة غيابه الطويلة بسبب الإصابة، منح القيمون على البطولة آخر بطاقتين دعوة للأستراليين جوردان تومسون (المصنف 113 عالميا) وكريس أوكونيل (114).

ويشارك كيريوس، اللاعب الأكثر جدلا في ملاعب الكرة الصفراء، في منافسات الزوجي إلى جانب مواطنه وصديقه ثاناسي كوكيناكيس، علما انهما توجا معا ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2022.

ويعاني كيريوس (30 عاما) من الإصابات منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ وصوله إلى نهائي ويمبلدون عام 2022. وهو يسعى للعودة إلى الملاعب، لكنه خسر مباراته الأولى منذ آذار/مارس الماضي، أمام الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش في الدور الأول في بريزبين هذا الأسبوع.

وكان اللاعب المصنف 13 عالميا سابقا والـ 670 حاليا، يأمل في الحصول على بطاقة دعوة لاستعادة مستواه في ملبورن، لكنه أعلن في النهاية عدم جاهزيته البدنية لمنافسات الفردي.

كتب كيريوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قررت التركيز على منافسات الزوجي هذا العام في بطولة أستراليا المفتوحة".