اخبار العالم / اخبار العراق

واشنطن: إشراك الميليشيات في الحكومة يعارض شراكتنا مع العراق

0 نشر
0 تبليغ

واشنطن: إشراك الميليشيات في الحكومة يعارض شراكتنا مع العراق

انت الان تتابع خبر واشنطن: إشراك الميليشيات في الحكومة يعارض شراكتنا مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان نشر على صفحتها الرسمية في منصة (X) وتابعته الخليج 365، ان "القائم بالأعمال هاريس التقى برئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، للتشاور حول المصالح المشتركة المتمثلة في حماية السيادة العراقية، وهزيمة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الأمريكيين والعراقيين".
وأكد هاريس وفقا للبيان أن "إشراك الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في الحكومة العراقية، بأي صفة كانت، يتعارض مع شراكة أمريكية-عراقية متينة"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة ستواصل التأكيد بوضوح على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الميليشيات الخاضعة لأجندة خارجية، والتي تُهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا