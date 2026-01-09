انت الان تتابع خبر واشنطن: إشراك الميليشيات في الحكومة يعارض شراكتنا مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان نشر على صفحتها الرسمية في منصة (X) وتابعته الخليج 365، ان "القائم بالأعمال هاريس التقى برئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، للتشاور حول المصالح المشتركة المتمثلة في حماية السيادة العراقية، وهزيمة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الأمريكيين والعراقيين".

وأكد هاريس وفقا للبيان أن "إشراك الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في الحكومة العراقية، بأي صفة كانت، يتعارض مع شراكة أمريكية-عراقية متينة"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة ستواصل التأكيد بوضوح على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الميليشيات الخاضعة لأجندة خارجية، والتي تُهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده".

