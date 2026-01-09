انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان والسفير التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وملف المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان للمكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الاخير، "استقبل السفيرَ التركي لدى العراق أنيل بورا إنان".وأضاف أن "السفير التركي قدم تهانيه إلى رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه ونيله ثقة أعضاء المجلس، متمنياً له التوفيق في مهامّه".

وتابع أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، وملف المياه، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".