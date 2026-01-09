انت الان تتابع خبر بارزاني يؤكد للمبعوث الأميركي لسوريا على ضرورة التهدئة بعد الاحداث الاخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحث الجانبان، وفق بيان لمكتب بارزاني، "مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة، مع التركيز على آخر التطورات والتوترات الجارية في سوريا، ولا سيما في مدينة حلب".وأكد بارزاني على "أهمية بذل أقصى الجهود لتهدئة الأوضاع وإنهاء الاضطرابات والصدامات، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لتطبيع الأوضاع وتهيئة الظروف الملائمة لاستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في سوريا".

من جانبه، أعرب المبعوث الأميركي عن توافقه مع أهمية التهدئة والحلول السياسية، مؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور في سبيل دعم الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات في المنطقة.