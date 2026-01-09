تكنولوجيا: #CES2026 MSI تقتحم مجال الذكاء الاصطناعي مجدداً بجهاز AI Edge بمعالج AMD Ryzen AI Max+ 395 وذاكرة 128 GB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة MSI عزمها خوض جولة جديدة في عالم حوسبة الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد إطلاقها لجهاز EdgeXpert AI العام الماضي الذي كان يعتمد على منصة Nvidia DGX Spark. وفي هذا العام، تحولت بوصلة الشركة نحو AMD ومعالجها القوي Ryzen AI Max+ 395 APU، لدمجه داخل جهاز الـ mini-PC الجديد الذي يحمل اسم MSI AI Edge، مدعوماً بذاكرة عشوائية هائلة تصل سعتها إلى 128 GB من نوع LPDDR5X.

استعرضت الشركة خلال مشاركتها في معرض CES 2026 العديد من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك نسخة محدثة من Claw 8 AI Plus تضم منفذ M.2 2280، إلى جانب الكشف عن جهاز الـ mini-PC الجديد الموجه لمهام الذكاء الاصطناعي. ويرتكز العتاد الداخلي للجهاز -الذي يأتي بهيكل سعة 4 لترات- على منصة Strix Halo من AMD. وسيتاح MSI AI Edge بذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X-8000 RAM، حيث يمكن تخصيص ما يصل إلى 96 GB منها لمعالج الرسوميات المدمج Radeon 8060S iGPU. ورغم تركيز MSI في إعلانها على معالج Ryzen AI Max+ 395، إلا أنه لا يُستبعد طرح خيارات أخرى بأسعار أقل من سلسلة Ryzen AI Max، خاصة مع تزامن الإعلان مع توسع AMD الأخير في منصة Strix Halo.

وفيما يتعلق بالأداء، تتباهى MSI بقدرة جهاز AI Edge على إخراج 15 Tokens per second (TPS) عند تشغيل نماذج لغوية ضخمة (LLMs) بحجم يصل إلى 120 B. ويعود الفضل في هذا الأداء بشكل كبير إلى وحدة المعالجة العصبية XDNA 2 NPU الموجودة في الجهاز، والتي تقدم أداءً نظرياً يصل إلى 50 TOPS.

حتى الآن، لم تفصح MSI عن تفاصيل الأسعار أو موعد التوافر الرسمي، ولكن بالنظر إلى أجهزة Strix Halo الأخرى مثل GMKtec EVO-X2، فمن المتوقع أن يكون سعر AI Edge أقل بكثير من نظيره السابق EdgeXpert AI الذي وصل سعره المقترح (MSRP) إلى 2,999 دولار.

المصدر: