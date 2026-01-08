وزارة التعليم تدشن مشروع الوجبة المدرسية بأمدرمان

دشنت وزارة التعليم والتربية الوطنية وبرعاية الوزير د. التهامي الزين حجر، صباح اليوم بمدرسة الدباغين الابتدائية بمحلية أمدرمان مشروع الوجبة المدرسية الذي نظمته إدارة الصحة والتغذية المدرسية بالوزارة بالتعاون مع منظمة (كلنا قيم)، وأمه بالحضور لفيف من قيادات وزارتي التعليم والتربية الوطنية الاتحادية وولاية الخرطوم.

وخاطبت احتفال التدشين د.أمال البدوي ممثل وزير التعليم والتربية الوطنية مشيدة بالجهد المبذول وثمنت دور المنظمات الشريكة والداعمة للتعليم في إطار تهيئة البيئة المدرسية .

وأشارت الي أن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب مؤكدة على أهمية التغذية السليمة لبناء جيل قادر علي التعلم والابداع مشددة على أن التغذية المدرسية ليست مجرد غذاء بل هي رسالة اهتمام ورعاية في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، مؤكدة أن توفير الوجبة يمنع من التسرب الدراسي.

واكد الاستاذ أبوعبيدة محمد عثمان مدير إدارة الصحة والتغذية والفلاحة المدرسية بالوزارة أن التدشين يعد إيذاناً بانطلاقة مشروع الوجبة بجميع الولايات، مشيرا الي ان بداية المشروع اليوم استهدف عدد (400) تلميذ من بينهم تلاميذ من النازحين من ولايات شمال وغرب كردفان.

من جهته أكد د.محمد حامدنو البشير مدير الإدارة العامة لتعليم الأساس بولاية الخرطوم أهمية المشروع لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب. وأشار إلى أن مشروع الوجبة يعد ضمن مشاريع تهيئة عودة المواطنين للولاية وإسناد التعليم.

فيما أعلن مدير منظمة كلنا قيم الأستاذ محمد الامين عن استعدادهم لاستمرار الشراكة والتفاهم في مجال التغذية المدرسية مع الوزارة وفق القيم الوطنية وموجهات الوزارة معلناً عن تبني المنظمة تقديم الوجبة المدرسية لتلاميذ مدرسة الدباغين طيلة العام بشكل يومي.

سونا