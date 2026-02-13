الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 صباحاً - خدمة وصفتي للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من أشهر الخدمات التي وفرتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تساهم في تيسير إمكانية حصول المرضى على الأدوية وكافة المستحضرات الطبية اللازمة؛ لذا من خلال موقع لحظات نيوز سنتناول الحديث حول خدمة وصفتي لشراء الأدوية.

خدمة وصفتي للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

أطلقت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع شركة “نوبكو” عدة خدمات إلكترونية متطورة، والتي من ضمنهم خدمة وصفتي للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ويرجع الهدف منها لرفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان إتاحة الأدوية من خلال ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات؛ وهذا من أجل تسهيل استلام المرضى الأدوية.

بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمة وصفتي في أي وقت وأي مكان بصورة مجانية أي بدون دفع أي مبالغ مالية، ويستفيد من هذه الخدمة جميع المرضى الذين يتوافر عندهم شروط الأهلية للعلاج في المنشآت الحكومية والتي تعاقدت مع شركة نوبكو.

خطوات اشتراك الصيدليات في خدمة وصفتي

تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الخطوات التي يتم السير عليها عندما ترغب الصيدليات في الاشتراك في خدمة وصفتي للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتأتي خطوات الاشتراك على النحو التالي:

التوجه إلى صفحة الاشتراك الخاصة بالصيدليات على منصة خدمة وصفتي “من هنا”. تظهر صفحة بها عدد من الحقول المُراد تعبئتها بالبيانات والمعلومات المطلوبة. سيتم إدخال اسم المستفيد. اختيار المقر الرئيسي (المدينة) من القائمة المنسدلة. تحديد عدد الفروع، وتوضيح اسم مسئول التواصل. إضافة رقم التواصل. إدخال عنوان البريد الإلكتروني. يتم رفع الملف التعريفي للصيدلية في الخانة المخصصة له. الموافقة على شروط ومعايير الانضمام. من ثم النقر على أيقونة “إرسال الطلب”. بعد ذلك يتم تدريب الصيادلة على طريقة التعامل مع خدمة وصفتي بشكل إلكتروني. يتم إرسال رابط التسجيل في شركة نوبكو للصيدلة التي تم الموافقة على طلب انضمامها.

شروط وأحكام الانضمام لخدمة وصفتي

توجد مجموعة من الشروط والضوابط التي أشارت إليها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة نوبكو التي تساهم في اشتراك وانضمام الصيدليات في خدمة وصفتي الإلكترونية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أن تمتلك الصيدلية كافة الأوراق والوثائق الرسمية، والتأكد من كونها سارية الصلاحية.

يجب تسجيل الصيدلية في منصة نوبكو على أنها صيدلية معتمدة.

ينبغي أن يحصل الصيدلي الذي يعمل في الصيدلية المطلوب انضمامها على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وجود جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت.

يُشترط أن تتعامل الصيدلية التي يتم قبول طلب انضمامها إلى خدمة وصفتي مع الموردين المعتمدين في قائمة وصفتي للموردين.

وجود طابعة في الصيدلية.

أشهر الصيدليات المُسجلة في خدمة وصفتي

هناك عدد كبير من الصيدليات المُشتركة في خدمة وصفتي، والتي تعمل على تقديم خدماتها لجميع المرضى وصرف العلاج لهم في كافة مناطق المملكة المختلفة، ومن ضمن أشهر الصيدليات المشتركة في الخدمة ما يلي:

صيدلية الدواء.

الخليجية.

سينات.

الكردي الدوائية.

صيدلية المجتمع الدوائية.

زهرة الروضة.

صيدلية طبي.

غاية.

الأمل.

صرح التوفيق.

صيدلية زاد الدوائية.

صيدلية كنوز.

مزايا خدمة وصفتي

خلال الحديث حول خدمة وصفتي للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من شركة نوبكو، فلا بد من توضيح أن هذه الخدمة تتمتع بالعديد من المزايا للأفراد الذين يستحقون الاستفادة منها، وتتمثل مميزات خدمة وصفتي فيما يلي:

إتاحة فرصة صرف الدواء من عدة مناطق مختلفة من داخل المملكة العربية السعودية.

عدم الوقوع في الأخطاء الطبية عند صرف الدواء والتي تنتج عن عدم وضوح خط الطبيب على الوصفة الطبية.

تسهيل إعادة صرف الأدوية على المواطنين عن طريق الطبيب المعالج.

توفير إمكانية الاطلاع على الوصفات السابقة والإرشادات الطبية في أي وقت.

الحد من عمليات الاستغلال في مراحل شراء الأدوية.

رفع مستوى الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، والتخفيف من الهدر.

إتاحة أعلى المعايير الصحية والأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات والمستلزمات الطبية.

تُعد خدمة وصفتي من أفضل الخدمات المتطورة الإلكترونية التي تُقدمها وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع شركة نوبكو، وهي خدمة يستفيد منها العديد من المرضى لشراء الأدوية وكذلك الصيدليات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

أسئلة شائعة

كم عدد الصيدليات التي تشترك في خدمة وصفتي؟

أكثر من 2,000 صيدلية داخل المملكة.

كيف يمكن التواصل مع خدمة وصفتي الإلكترونية؟

يتم التواصل مع خدمة وصفتي عبر الاتصال على رقم 920000932.