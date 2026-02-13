تكنولوجيا: تسريب جديد لسماعات Sony WF-1000XM6 يؤكد التفاصيل النهائية قبل الإصدار العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تسريب جديد التفاصيل النهائية حول سماعات Sony WF-1000XM6 قبل إطلاقها عالمياً. مع عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات ومحرك صوت (driver) جديد، يُقال أيضاً إن أحدث زوج من سماعات الأذن اللاسلكية من سوني يوفر إلغاء ضوضاء نشط (ANC) أفضل بنسبة 25% مقارنة بسماعات WF-1000XM5 مع راحة محسّنة أيضاً.

ستعلن سوني عن سماعات WF-1000XM6 في غضون ساعات قليلة. وتحديداً، ستقدم الشركة خلفاء WF-1000XM5 المنتظرين بشدة في الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). وبناءً على الإصدارات السابقة، يجب أن تكون WF-1000XM6 متاحة للطلب بعد وقت قصير من انتهاء سوني من بث حدثها المباشر. للإشارة، ألمحت الشركة إلى أن نسخة جديدة من WH-1000XM6 قادمة أيضاً (بسعر حالي 398 دولاراً على أمازون).

وفي الوقت نفسه، كشف MrWalkman و The Walkman Blog عن مزيد من التفاصيل حول WF-1000XM6 قبل الإعلان الرسمي عنها. وبحسب ما ورد، ستقوم سوني بتسويق زوجها الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية على أنها توفر أفضل جودة مكالمات في تاريخ الشركة و”إلغاء ضوضاء عالمي المستوى”. ومع ذلك، كانت هذه البيانات صحيحة فقط اعتباراً من 1 ديسمبر 2025.

وفي الوقت نفسه، يُقال إن إعادة تصميم سماعات الأذن توفر هيكلاً أنحف بنسبة 11% من WF-1000XM5 والذي “يتجنب ثنايا الأذن”. ونتيجة لذلك، تعتقد سوني أن WF-1000XM6 ستكون أكثر راحة من سابقتها. ومن الظاهر أن هذا التصميم الجديد يجب أن يقلل أيضاً من ضوضاء الرياح مع تحسين إلغاء الضوضاء في هذه العملية.

علاوة على ذلك، يجب أن يوفر معالج إلغاء الضوضاء QN3e لسماعات WF-1000XM6 إلغاء ضوضاء نشط (ANC) أفضل بنسبة 25% من WF-1000XM5. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن WF-1000XM6 تحتوي على 4 ميكروفونات MEMS بدلاً من 3 الموجودة داخل WF-1000XM5. وقد قدم الزوج MrWalkman و The Walkman Blog نظرة أولى على محرك صوت WF-1000XM6 أيضاً، والذي قمنا بتضمينه أدناه. وفي المجمل، من المتوقع أن تدوم WF-1000XM6 حتى 8 ساعات بين الشحنات مع تمكين إلغاء الضوضاء النشط.

