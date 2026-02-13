الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 صباحاً - ما هي رواتب الحاصلين على شهادة السوكبا في السعودية؟ وما هي عوامل تحديد تلك الرواتب؟ إذ تعد تلك الشهادة من أهم الشهادات العلمية التي يتم الحصول عليها من هيئة المحاسبين بالمملكة، وتعد من أبرز المميزات لحامليها في قطاع الأعمال بالمملكة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على رواتب حاملي تلك الشهادة.

رواتب الحاصلين على شهادة السوكبا في السعودية

رواتب الأشخاص التي حصلت على شهادة السوكبا من المملكة العربية السعودية تتضمن بدلات المواصلات والسكن، وبالتالي نجد أن الرواتب تتراوح ما بين 5220 إلى 16,580 ريال سعودي في الشهر الواحد، وتختلف قيمة الراتب على حسب مجموعة من العوامل المؤثرة عليها.

العوامل المؤثرة في رواتب الحاصلين على شهادة السوكبا

يوجد مجموعة من العوامل التي يتم على أساسها تحديد قيمة الراتب، وتتمثل تلك العوامل فيما يلي:

مستوى الخبرة : من العوامل التي تؤثر بصورة كبيرة على الرواتب هي مستوى الخبرة، حيث إن أغلب الشركات تحتاج إلى عامل الخبرة بجانب شهادة المؤهل الذي حصل عليه الدارس.

: من العوامل التي تؤثر بصورة كبيرة على الرواتب هي مستوى الخبرة، حيث إن أغلب الشركات تحتاج إلى عامل الخبرة بجانب شهادة المؤهل الذي حصل عليه الدارس. مجال العمل : إن مجال العمل يؤثر على قيمة الراتب، وتتفاوت رواتب الحاصلين على شهادة السوكبا في السعودية بناءً على مجال العمل فمنهم من يعمل بالضرائب وآخرين في المحاسبة ومنهم المهنيين.

: إن مجال العمل يؤثر على قيمة الراتب، وتتفاوت رواتب الحاصلين على شهادة السوكبا في السعودية بناءً على مجال العمل فمنهم من يعمل بالضرائب وآخرين في المحاسبة ومنهم المهنيين. حجم الشركة: إن حجم الشركة يختلف من مكان إلى آخر، وكلما اختلف حجم الشركة كلما اختلفت قيمة الراتب الذي يُمكن للموظف أن يحصل عليها، فمثلًا نجد أن الشركات الكبيرة تعطي الموظف الراتب الكبير وهذا بناءً على كفاءة وجودة العمل.

مميزات الحصول على شهادة السوكبا

بعد الاطلاع على رواتب الحاصلين على شهادة السوكبا في السعودية، ومعرفة العوامل التي تؤثر عليها، سنعرض فيما يلي أبرز المميزات التي يتم الاستفادة منها عند الحصول على شهادة السوكبا:

تعتبر هذه الشهادة واحدة من الشهادات المهمة والضرورية في مجال المحاسبة حيث بعد الحصول عليها يزداد دخل الراتب للموظف بنسبة تصل إلى 54% عن غيرهم من غير الحاصلين عليها.

الرواتب بعد الحصول على شهادة السوكبا من الرواتب المُجزية.

في حالة الحصول على تلك الشهادة يتمتع المحاسبون بالتحصيل العلمي في مجال عملهم إلى جانب الحصول على الشهادات القيادية التي تؤهلهم للعمل في مكان آخر.

الحصول على تخفيض للدورات التدريبية المتخصصة في مجال المحاسبة يصل إلى 30%.

إمكانية الحصول على الكثير من التسهيلات وذلك عند التعامل مع الهيئات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية للمحاسبين القانونيين.

يُمكن لمن حصل على هذه الشهادة أن يحصل على الخصومات من شركات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مهام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

مهام المحاسبين في الهيئة السعودية متنوعة ومختلفة، وتتمثل تلك المهام فيما يلي:

يتم وضع كافة معايير المحاسبة والمراجعة.

العمل على تشغيل وإنشاء مراجعة ضمان الجودة.

يقوم بتحديد كافة المتطلبات الأخلاقية التي تخص الموظفين.

العمل على إدارة الامتحانات المهنية التي يتم التقديم فيها من قبل برامج التطوير المهني المستمر.

ما هي شهادة السوكبا

شهادة السوكبا هي الشهادة التي يتم منحها تبعًا لمجموعة من الشروط والضوابط ويتم منحها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين لكي يتم تنظيم مهنة المحاسبة وتطويرها، كما أن الحاصلين على هذه الشهادة يتم حصولهم على العديد من المعارف المالية التي تعتبر أساسية بالنسبة للمحاسبين، ويتم الحصول عليها في حدود المعايير الأخلاقية والمهنية التي تخص تلك المهنة العظيمة.

الاطلاع على رواتب الحاصلين على شهادة السوكبا من الأمور التي تهم كل شخص مقبل على الحصول على تلك الشهادة أو حصل عليها بالفعل ويرغب بالعمل ومعرفة الراتب الذي سيحصل عليه بفضلها.

الأسئلة الشائعة

هل راتب المحاسب الحاصل على شهادة السوكبا أقل من راتب المحاسب غير الحاصل عليها؟

لا، بل إن الحاصل على شهادة السوكبا يحصل على راتب أكبر.

كم رسوم الاختبار الأول في شهادة السوكبا؟

1000 ريال سعودي.