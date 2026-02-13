آخر تحديث للأسعار.. كم أسعار عمرة رمضان 2026 وكيفية التسجيل في الحج السياحي

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةآخر تحديث للأسعار.. كم أسعار عمرة رمضان 2026 وكيفية التسجيل في الحج السياحي

في الفترة الحالية قامت عدة شركات سياحية بالإعلان عن سعر برامج العمرة التي سيتم أدائها خلال شهر رمضان للعام الميلادي القادم 2026، حيث تختلف الأسعار والبرامج من شركة لأخرى وذلك لكي يتم تلبية احتياجات المعتمرين في كلا من شهر رجب وشعبان ورمضان، كما أنه سيتم توفير رحلة طويلة إلى المعتمرين تصل إلى 14 يوم، لذا حتى يتم الانضمام إلى إحدى برامج العمرة يجب أن يتم معرفة المزيد من التفاصيل عنها وأيضا معرفة خطوات التسجيل إليها، ولهذا يمكنكم متابعة السطور القادمة لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بأسعار عمرة رمضان.

جدول أسعار برنامج عمرة شهر رمضان 2026

ينقسم جدول أسعار العمرة أثناء شهر رمضان إلى عدة برامج، لكن يعد البرنامج الأكثر بحثا في الفترة الحالية هو البرنامج الاقتصادي والذي يلائم الكثير من الفئات في مختلف البلدان وتحديدا في مصر، ولهذا جاء جدول أسعار البرنامج الاقتصادي خلال شهر رمضان كالآتي:

البرنامج الاقتصادي الأول والذي يتكون من غرفة واحدة يشترك بها فردين، يصل سعر الحجز به إلى 75 ألف جنيه.

البرنامج الاقتصادي الثاني والذي يتكون من غرفة واحدة يشترك بها 3 أفراد يصل سعر الحجز به إلى 65 ألف جنيه.

البرنامج الاقتصادي الثالث والذي يعد عبارة عن غرفة رباعية بها أربعة أفراد يصل الحجز به إلى 56 ألف جنيه.

طريقة التسجيل في قرعة الحج السياحي

خلال الفترة الحالية قامت وزارة السياحة باستقبال الكثير من طلبات التسجيل لكي يتم أداء مناسك الحج السياحي للعام الهجري الحالي، حيث سيتم التسجيل حتى الوصول إلى شهر يناير موعد غلق باب التسجيل، ولهذا يجب البدء في التسجيل داخل القرعة من خلال اتباع الخطوات التالية: