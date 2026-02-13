الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 12:03 صباحاً - إليكم أهم العروض على سيارات سوزوكي على الإطلاق

إليكم أهم العروض على سيارات سوزوكي على الإطلاق، هو من أهم الموضوعات التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا لأن هذه العروض التي قامت بتقديمها شركة عبد اللطيف جميل لعملائها، تأتي في إطار حرص الشركة على ما يناسب العملاء من رغبات واحتياجات بالإضافة إلى التسهيلات المالية، ويذكر أن هناك فئة كبيرة من الأشخاص الذين ينتظرون موعد هذه العروض بفارغ الصبر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة عبد اللطيف جميل تحرص دائما على توافر عروض تناسب جميع فئات المجتمع في السعودية، كما أنها حرصت كل الحرص على تقديم مجموعة من السيارات الحديثة والمطلوبة في الأسواق، وفيما يلي سوف نقدم لحضراتكم المزيد من المعلومات التي يحتاجها كثير من الأشخاص.

عروض سيارات سوزوكي

عملت شركة عبد اللطيف جميل على تقديم باقة من أروع وأحدث سيارات السوزوكي والتي تنال شعبية وجماهيرية عالية.

كما حرصت الشركة على تقديم عروض على تلك السيارات وتسهيلات مادية تناسب جميع فئات المجتمع.

وقد حددت شركة عبد اللطيف جميل موعد بداية العروض والذي يوافق 5 سبتمبر 2026، على أن تنتهي تلك العروض في الموعد التالي 5 من شهر أكتوبر المقبل 2026، وذلك لتستمر العروض شهرا كاملا.

أهم العروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل سيارة سوزوكي ديزاير GL 1.6 2026 على أن يكون القسط الشهر لها بقيمة 923 ريالا سعودي ولمدة 60 شهر دون دفع دفعة أولى.

كما تعلن الشركة عن تقديم سيارة سوزوكي GLX 1.6 2026 بقسط شهري يصل إلى 955 ريال سعودي لمدة 60 شهر متواصلين، دون الاضطرار للدفعة الأولى.

طريقة الحصول على سيارة سوزوكي

للحصول على عرض من عروض سيارات سوزوكي يمكنك التوجه لأقرب فرع من فروع شركة عبد اللطيف جميل.

وبذلك نكون انتهينا من تناول موضوع إليكم أهم العروض على سيارات سوزوكي على الإطلاق، نتمنى أن نكون قد أفدناكم.