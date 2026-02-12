الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - خطوات استخراج رخصة قيادة للمقيمات في السعودية أمر يجب العلم به، حيث تبحث العديد من السيدات المقيمات في المملكة العربية السعودية على إمكانية استخراج رخصة قيادة من إدارة المرور في الدولة والتي تعد إحدى الخدمات التي توفرها الدولة من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بها ونوضح الخطوات اللازمة من خلال موقع لحظات نيوز.

استخراج رخصة قيادة للمقيمات في السعودية

توجد العديد من الخطوات المهمة والواجب اتباعها من أجل استخراج رخصة قيادة السيارات للسيدات المقيمات في المملكة العربية السعودية والتي تسهل كثيرًا على كافة المواطنين وتتمثل الخطوات المحددة فيما يلي:

يجب أن تقوم السيدة الراغبة في استخراج رخصة قيادة بالتسجيل في إحدى المدارس لتعليم القيادة. يلزم اجتياز كافة مراحل تعليم القيادة بالمدرسة والخضوع للاختبارات الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية ” من هنا“. النقر على أيقونة أبشر أفراد. تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. اختيار أيقونة خدماتي. تحديد خدمة المواعيد. النقر على قطاع إدارة المرور. اختيار خدمة إصدار رخصة قيادة. تحديد المنطقة التابع لها الفرد. النقر على أيقونة التالي. اختيار اسم مدرسة تعليم القيادة. اختيار الموعد المناسب من المواعيد الظاهرة على الشاشة. بعد إتمام كافة الخطوات يتم النقر على أيقونة التأكيد على بيانات الموعد. الذهاب في الموعد المحدد من أجل متابعة الإجراءات.

شروط استخراج رخصة قيادة في السعودية

في إطار التعرف على كيفية استخراج رخصة قيادة للمقيمات في السعودية يمكن تناول الشروط المحددة اللازم توافرها من أجل استخراج رخصة قيادة في السعودية للمقيمات، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يزيد عمر المتقدمة عن 18 عام.

تقديم عدد 6 صور شخصية حسب المواصفات المحددة مقاس 4×6.

الخضوع إلى الكشف الطبي في الموعد المحدد.

تقديم التقرير الطبي الخاص بكشف النظر للمتقدمة.

سداد كافة الرسوم المستحقة من أجل استخراج الرخصة.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

رسوم استخراج رخصة القيادة في السعودية

بجانب الشروط المختلفة التي أعلنت عنها إدارة المرور في المملكة العربية السعودية توجد بعض الرسوم الواجب سدادها، والتي حددتها الإدارة من أجل استخراج رخصة القيادة للمقيمات وتتمثل فيما يلي:

رخصة القيادة الخاصة أو العامة 40 ريال سعودي.

رخصة قيادة مركبات أشغال عامة 100 ريال سعودي.

رخصة دراجة آلية 20 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لإصدار رخصة قيادة

بعد التعرف على خطوات استخراج رخصة قيادة للمقيمات في السعودية والشروط المحددة لها يمكن التعرف أيضًا على المستندات المطلوبة من أجل إصدار رخصة قيادة والتي تتمثل فيما يلي:

شهادة خبرة في القيادة.

صورة الإقامة الخاصة بالمتقدمة والأصل منها للتأكد.

6 صور شخصية للمتقدمة.

أصل جواز السفر الخاص بالمتقدمة بالإضافة إلى صورة منه.

صورة من رخصة القيادة القديمة للمواطن في وطنه.

جواب التعريف من جهة العمل التابعة لها.

توجد العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدولة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة وتعتبر خدمات المرور والمركبات هي إحدى هذه الخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين بها.

أسئلة شائعة

كم مدة استخراج رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية؟

تحتاج مدة استخراج رخصة القيادة في السعودية إلى 120 ساعة تدريب في حالة عدم إجادة القيادة.

ما هي الرخص الأجنبية المعتمدة في السعودية؟

تعد الرخصة الدولية من النادي السعودي للسيارات أحد أبرز الرخص الأجنبية المعتمدة في السعودية.