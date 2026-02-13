الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 12:03 صباحاً - كيف احصل على بطاقة اكتساب من العثيم؟

كيف احصل على بطاقة اكتساب من العثيم؟ وما هي المميزات التي تقدمها بطاقة اكتساب العثيم؟ حيث إن أسواق العثيم تُعبر عن امتنانهم للعملاء الذين يتعاملون معهم، وذلك عن طريق منحهم بطاقة اكتساب التي سيكسب صاحبها مبالغ نقدية تُضاف على البطاقة والاستفادة منها في عمليات الشراء، وعن طريق موقع لحظات نيوز سنوضح خطوات الحصول على بطاقة اكتساب.

يُعد الحصول على بطاقة اكتساب من العثيم أمر بسيط وسهل، وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول عليها والاستفادة منها:

الولوج إلى موقع اكتساب الإلكتروني الرسمي “من هنا“. من ثم النقر على تبويب “حسابي/ تفعيل البطاقات”. بعدها تحديد نوع الحساب “الدخول برقم الجوال (متسوق/ مستفيد” من منتصف الصفحة. سوف يُطلب إضافة رقم الجوال، ويجب التأكد من كونه صحيح. من ثم النقر على أيقونة “حسابي/ تفعيل البطاقات”. بعد ذلك الانتقال إلى “الخدمات الإلكترونية”. ثم النقر على “طلب استخراج بطاقة اكتساب (رقمية) جديدة”. تدوين كافة البيانات المطلوبة داخل الخانات المُحددة. في النهاية النقر على أيقونة “طلب جديد”.

المميزات التي تقدمها بطاقة اكتساب العثيم

توجد مجموعة كبيرة متنوعة من المزايا التي تُتيحها أسواق العثيم تُقدمها لعملاء اكتساب، وتأتي تلك المميزات على النحو الآتي:

إتاحة الحصول على رصيد نقدي بقيمة 2 ريال عن كل 100 ريال من المشتريات داخل أي فرع من فروع التجزئة في أسواق العثيم.

فرصة الاستفادة من العروض الخاصة والخصومات المميزة لعملاء اكتساب والتي قد تصل إلى 50% على العديد من الأصناف المُتاحة.

وجود فرصة الاستفادة من العديد من العروض والخصومات التي تقدم من المتاجر المشاركة مع اكتساب، وتضم مطاعم وماركات تجارية عالمية.

إمكانية الاستفادة من المهرجانات والجوائز والمكافئات المخصصة إلى عملاء اكتساب.

فرصة الحصول على العروض المخصصة لأسواق العثيم تُقدم إلى العملاء خارج اكتساب، عن طريق الإيميل أو الرسائل النصية.

تعتبر بطاقة اكتساب واحدة من برامج العثيم التي تعتمد على العميل وعلاقته بالبرنامج وشركائه في المتاجر التي تتشارك معه، وتستخدم في الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة المُقدمة من أسواق العثيم.