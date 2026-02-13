الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 12:03 صباحاً - كم رسوم الخروج النهائي للتابعين في السعودية 1447؟ وكم هي مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي في المملكة العربية السعودية؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث حددت الإدارة العاملة لمصلحة الجوازات السعودية كافة الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها.

كم رسوم الخروج النهائي للتابعين في السعودية 1447

يود الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على الرسوم التي يجب دفعها من أجل إصدار تأشيرة الخروج النهائي من المملكة ولذلك فإن الحصول على هذه التأشيرة يكون مجانًا.

مع العلم بأنه لا يتم فرض أي رسوم مالية على هذه التأشيرة، فبعد القيام بإجراءات الحصول على تأشيرة الخروج النهائي وتقديمها إلى المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية فإنه بذلك يحصل على تأشيرة الخروج النهائي مجانًا.

من الجدير بالذكر أن هناك خدمات أخرى يتم تقديمها مجانًا إلى المستفيدين والتي هي إضافة تابع من مواليد المملكة مع إصدار تجديد إقامة الطلبة من حاملي التأشيرة الدراسية.

اقرأ أيضًا: رسوم تجديد الاقامة

مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

في إطار التعرف على كم رسوم الخروج النهائي للتابعين في السعودية 1447، يرجى العلم بأن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية قد أشارت إلى أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي من المملكة هي 60 يومًا من تاريخ إصدارها.

لذلك فيجب على المقيم أن يقوم بمغادرة المملكة قبل انتهاء هذه المدة، أما في حال رغب في البقاء في أراضي المملكة فإن هذا الأمر يحتاج منه الذهاب إلى إدارة الجوازات للقيام بإلغاء هذه التأشيرة في خلال المدة المحددة لذلك.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

قم بالدخول بشكل مباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. ثم اضغط على أيقونة “أبشر أفراد”. سجل الدخول إلى البوابة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اختر تبويب “خدمات الأفراد”. اضغط بعدها على الاستعلامات الإلكترونية. اختر الجوازات. ثم قم بالضغط على خيار “استعلام عن تأشيرة خروج نهائي”. سيتم بعدها ظهور صفحة تتطلب إدخال جميع البيانات من أجل إتمام الاستعلام بنجاح. اضغط بعدها على أيقونة “عرض”. سيتم حينها ظهور كافة التفاصيل التي تتعلق بالتأشيرة.

تعمل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي من أهمها تأشيرة الخروج النهائي والتي يتم منحها إلى المغتربين في السعودية.