الذرة والصويا تغلقان على ارتفاع رغم تقديرات بوفرة الإنتاج البرازيلي

ارتفعت أسعار الذرة والصويا خلال تداولات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو التجارية للسلع، وذلك على الرغم من توقعات الحكومة البرازيلية بشأن المحاصيل.

وأجرت وكالة البرازيل المكافئة لوزارة الزراعة الأمريكية (CONAB) تعديلات طفيفة على تقديرات الإنتاج المحلي لفول الصويا والذرة.

تتوقع الآن CONAB إنتاجًا قياسيًا من فول الصويا يبلغ 177.985 مليون طن، بزيادة 1.1% مقارنة بتقديرات يناير، نتيجة توقع زيادة الغلة مع تقدم الحصاد في بعض المناطق الزراعية الرئيسية.

أما إنتاج الذرة الكلي فقد تم تخفيضه بنسبة 0.3% خلال الشهر ليصل إلى 138.448 مليون طن، نتيجة لتغيرات المساحات المزروعة، حيث يُقدّر إنتاج المحصول الثاني عند 109.263 مليون طن، أي أقل بنسبة 1.1% عن الشهر الماضي، في حين يُتوقع أن يكون المحصول الأول عند 26.7 مليون طن بزيادة 3.1%، والثالث عند 2.485 مليون طن بانخفاض 1%. وتبلغ نسبة حصاد المحصول الأول وزراعة المحصول الثاني حوالي 20% لكل منهما.

وفي عام 2025، بلغ إنتاج فول الصويا في البرازيل 171.481 مليون طن، بينما كان إنتاج الذرة الكلي 141.158 مليون طن، منها 24.936 مليون طن من المحصول الأول، و113.228 مليون طن من المحصول الثاني، و2.994 مليون طن من المحصول الثالث.

وتتوقع CONAB طلبًا محليًا قويًا على الذرة وفول الصويا، إلى جانب صادرات جيدة، ما يعني منافسة أكبر للولايات المتحدة في السوق العالمية.

كما قامت CONAB بتخفيض توقعاتها لإنتاج القطن والأرز في البرازيل.

ومن المقرر أن تحدّث وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) توقعاتها لمحاصيل البرازيل في 10 مارس.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.9% إلى 4.31 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 1.1% إلى 11.37 دولار للبوشل.

القمح

وقفزت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 2.7% إلى 5.52 دولار للبوشل.