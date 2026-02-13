الإيثريوم ينخفض 3% وسط ضعف ملحوظ في شهية المخاطرة

ضعف الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس مع تراجع أسواق الأسهم والسلع، في حين لم يكن لتصويت أحد المشرعين الأمريكيين ضد الرسوم الجمركية على البضائع الكندية أي تأثير ملموس.

تداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.3% عند 1.3620 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.42 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك ضمن نطاق بين 1.3556 و1.3635. ومع ذلك، سجلت العملة مكاسب بنسبة 0.8% منذ بداية العام.

وقال دارين ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي لعمليات شركة Richardson International Currency Exchange Inc: "مع هذا التحول نحو التحوط الذي نراه بعد الظهر، يقوى الدولار الأمريكي على جميع الأصعدة ويعد الدولار الكندي أحد الخاسرين".

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بيع جديد لأسهم البرمجيات والتكنولوجيا، في حين قلصت بيانات سوق العمل القوية التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

كما هبطت أسعار النفط، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، بنسبة 3% لتصل إلى 62.69 دولارًا للبرميل بعد أن خفّضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026.

وفي واشنطن، أيد مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قرار يعارض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا. ويتوقع أن يحظى القرار بفرصة جيدة للمرور في مجلس الشيوخ، لكنه من غير المرجح أن يصبح قانونًا، حيث سيتطلب الأمر أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز اعتراض متوقع من ترامب.

وقال ريتشاردسون: "السوق تجاهلت تصويت إزالة الرسوم الجمركية".

وتراجعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى أقل انحدارًا، متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.7 نقطة أساس لتصل إلى 3.293%، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 5 ديسمبر.