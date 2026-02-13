«الإمارات الصحية»: مشروع مبتكر للكشف المبكر عن التوحّد بالذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشروعها المبتكر للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة استباقية تعزّز التحول الرقمي في خدمات الرعاية الصحية وتدعم مسارات الاكتشاف المبكر والتدخل الفعّال.

ويقوم المشروع على تطبيق آلية فحص مبكر للأطفال بعمر 18 شهراً في عيادات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في المنازل عبر التطبيق الذكي، حيث يتم –إلى جانب الاستبيانات الروتينية المعتمدة في الكشف عن التوحد– استخدام تقنية تتبع حركة العينين المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقد شمل المشروع البحثي حتى الآن أكثر من 120 طفلاً، ضمن تعاون مشترك بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وجامعة دبي.