طلب حاوية نفايات من البلدية المدينة المنورة

هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن تنفيذها من أجل طلب حاوية نفايات من البلدية المدينة المنورة، وهي:

الدخول إلى موقع أمانة البلدية المدينة المنورة “من هنا“، وبعد ذلك الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية. الضغط على خدمات الأراضي والمخططات. اختيار خانة “طلب حاوية نفايات”. كتابة التفاصيل التي يريدها الموقع. اضغط على خانة إرسال.

طلب إنارة ببلدية المدينة المنورة

ليس فقط طلب حاوية نفايات من البلدية المدينة المنورة من الخدمات التي تتيحها البلدية، ولكن أيضًا يمكن للمواطنين طلب إنارة لحي معين أو عدة أحياء إذا كانت الإنارة غير كافية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع بلدية المدينة المنورة “من هنا“. النقر على خدمة طلب إنارة المدينة المنورة. أدخل البيانات التي يحتاجها الموقع. اضغط على إرسال الطلب إلى البوابة مباشرةً.

طلب حاوية غذاء من أمانة المدينة المنورة

من الخدمات التي يمكن لأي مواطن طلبها بشكل إلكتروني كامل، هي طلب حاوية غذاء وهي مثل طلب حاوية نفايات من البلدية المدينة المنورة، وتتمثل في بعض الخطوات السهلة والسريعة التي لا تأخذ سوى دقائق معدودات، وهي:

زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بأمانة المدينة المنورة “من هنا“. الضغط على خدمة طلب حاوية غذاء بعد اختيار خدمات الأراضي والمخططات. تسجيل دخول بحسابك الرسمي على منصة نفاذ. تقوم بتعبئة نموذج الطلب بمعلومات صحيحة ورسمية. إرسال الطلب مباشرة إلى أمانة المدينة المنورة.

طرق التواصل مع بلدية المدينة المنورة

هناك بعض الطرق التي تتيح للمواطنين الاتصال على أمانة المدينة المنورة والتعرف على جميع الخدمات التي يمكن أن تقدمها لك، أو المشاريع التي تخطط لعملها في الفترة المقبلة، والطرق هي:

للتواصل من خلال البريد 41412 للتواصل هاتفيًا 00966148227400 للتواصل من خلال الفاكس 00966148222498 رقم صندوق البريد 4952 للتواصل عن طريق الفيس بوك “من هنا“ للتواصل عن طريق الإنستجرام “من هنا“ يمكنك المحادثة بشكل مباشر من الموقع “من هنا“

طلب تنفيذ حاوية نفايات من البلدية المدينة المنورة أصبح أحد أسهل الخدمات التي يمكن أن تطلبها، وليس فقط في المدينة المنورة بل توجد تلك الخدمة في الرياض وجدة أيضًا.

أسئلة شائعة

هل تأخذ البلدية رسوم على تنفيذ الطلبات؟

لا.

هل طلب حاوية نفايات يحتاج الكثير من الإجراءات؟

لا.