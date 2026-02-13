الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 صباحاً - “عاجل وزارة الحج والعمرة”.. تفاصيل بشأن خدمات النقل للمعتمرين الجدد

في إطار حرص المملكة على تقدم الخدمات الكاملة التي يحتاجها زوار بيت الله الحرام، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة أن خدمات نقل المعتمرين ستكون إلزامية وحق أساسي من حقوق الزوار.

خدمات النقل إلزامية

وشددت الوزارة على أن جميع الخدمات يتم تقديمها لجميع زوار بيت الله الحرام أثناء أدائهم لمناسك العمرة، وهذا بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت أن هذه الخدمات تتمثل في:

نقل المعتمرين وأمتعتهم خلال أداء مناسك العمرة.

كذلك النقل إلى المنافذ الجوية والبحرية.

نقل المعتمرين في النطاق الذي تم الاتفاق عليه.

توفير الكثير من السائقين.

وأكدت الوزارة على استخدام وسائل نقل مرخصة لضمان الحماية والسلامة لزوار البيت الحرام، كما حرصت الوزارة على توفير كافة الوسائل البديلة لنقل المعتمرين داخل النطاق المتفق عليه.

حقوق المعتمرين

في الوقت نفسه أكدت الوزارة عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أنها أعطت التعليمات لكافة الشركات بتوعية المعتمرين بمواعيد القدوم، ومكان الإقامة وموعد المغادرة، كذلك معرفة التعليمات والإرشادات قبل الوصول إلى أراضي المملكة.

وأوضحت أن من حقوق المعتمر، الاستقبال بحفاوة عند وصوله، ومساعدته في إجراءات الركوب للمركبة.