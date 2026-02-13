الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - افضل دكتور جلدية بالرياض للاكزيما يمكن التعرف عليهم بكل سهولة من خلال عرض قائمة أفضل أطباء الجلدية لعلاج الاكزيما في السعودية عبر المقال التالي من خلال موقع لحظات نيوز، حيث التعرض على طرق التواصل معهم من خلال عرض العنوان الخاص بهم.

علاج مشكلة الاكزيما يحتاج إلى الاستعانة بطبيب متخصص فيها، فهي من أصعب الأمراض الجلدية التي يمكن أن يشهدها المريض، لذا تحتاج إلى اختيار طبيب بعناية ودقة هائلة، ومن خلال السطور التالية نعرض أفضل الأطباء:

1- دكتور أحمد مجدي

من أكفأ أطباء الجلدية المتخصصين في علاج الاكزيما والأمراض الجلدية الأخرى الكبيرة، وهو من الحاصلين على الشهادات الكبيرة في هذا المجال والتخصص، ويعمل في عيادة جلدية في مجمع جود الطبي يتم فيها معالجة الأطفال والكبار، وتقع في الرياض، الياسمين، طريق الملك عبد العزيز، وسعر الكشف 100 ريال سعودي.

2- دكتورة مي الزهار

من أشهر أطباء الجلدية في الرياض، والتي تعمل في عيادات الدكتور عبد العزيز للأسنان والجلدية، وهي مصرية الجنسية، ومتخصصة في علاج الأمراض الجلدية والاكزيما والعلاج التجميلي والليزر، وعنوانها الرياض، المونسية شارع القلم، وسعر الكشف 200 ريال سعودي.

3- دكتورة غادة سليم

من متخصصي علاج الاكزيما في السعودية، وتعمل في مجمع جود الطبي ويقع في الرياض، الياسمين، طريق الملك عبد العزيز، ولا يقتصر عملها على علاج الاكزيما فقط بل تعالج جميع مشكلات الجلدية للكبار والصغار، ولكن لم يتم ذِكر أي معلومات عن العلاج التجميلي، وسعر الكشف 100 ريال سعودي.

4- دكتورة زينب جابر رزق محمد

هي طبيبة تعمل في مجال التجميل وعلاج الأمراض الجلدية والاكزيما على وجه الخصوص، وكذلك تعالج مشكلات الجلدية عند الكبار، وتعمل في مجمع العالمي الطبي فرع الشفا، ويقع في الرياض الشفا، طريق ابن تيمية، وسعر الكشف لديها 70 ريال سعودي.

5- دكتورة رشا عبد الوهاب

من أشهر أطباء الجلدية المتخصصين في علاج الاكزيما، وحاصلة على الكثير من الشهادات وهي مصرية الجنسية، وكذلك تعالج المشكلات الجلدية كافة بجميع أنواعها للكبار، وتعمل في مركز كيان الطبي، والعنوان بالتفصيل هو الرياض، المصيف، الدائري الشمالي، وسعر الكشف 75 ريال سعودي.

من خلال الاطلاع على قائمة افضل دكتور جلدية بالرياض للاكزيما يكون قد تم التعرف على أفضل الأطباء والذين يمكن المقارنة بينهم حسب سعر الكشف ولكن من حيث الكفاءة فجميعهم على دراية تامة بطريقة علاج الاكزيما الصحيحة ويتميزون بالمستوى العالي.