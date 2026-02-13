الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 صباحاً - هل الفحص الدوري يحتاج سداد المخالفات في السعودية؟ وما المستندات التي يتم تقديمها للفحص الدوري؟ حيث تتعدد الأسئلة حول ما يتعلق بالفحص الدوري ويرجع ذلك إلى أنه يجب على سائقي المركبات بمختلف أنواعها تجديد شهادة الفحص الدوري تجنبًا للمخالفات المرورية، ويمكن الإجابة على هذه الأسئلة من خلال موقع لحظات نيوز.

هل الفحص الدوري يحتاج سداد المخالفات في السعودية

لا يشترط الفحص الدوري سداد مخالفات المرور، حيث إن الفحص الدوري وسداد المخالفات المرورية من الشروط الأساسية حتى يتم تجديد الاستمارة، كما أن الفحص الدوري لا يفرض أي غرامات مالية بسبب تأخير تقديم المركبة لإتمام الفحص الدوري.

لكن إذا لم يتم تجديد شهادة الفحص الدوري للمركبة بشكل سنوي سيعد مخالفًا لأنظمة المرور والذي ينتج عنه المخالفات المرورية.

المستندات المطلوب تقديمها للفحص الدوري

في صدد التعرف على إجابة هل الفحص الدوري يحتاج سداد المخالفات في السعودية، وجب التنويه على ضرورة تقديم المستندات الآتية حتى يتم تقديم المركبة للفحص الدوري، وهي:

أصل البطاقة الجمركية للمركبات المستوردة.

رخصة السير (الأصلية، الرقمية، صورة مصدقة من المرور).

شريحة بيانات المركبة (برنت) من المرور.

شروط تجديد استمارة الفحص الدوري

في إطار التعرف على إجابة هل الفحص الدوري يحتاج سداد المخالفات في السعودية، فيمكن التعرف على بعض الشروط التي يمكن من خلالها تجديد استمارة المركبة للفحص الدوري والتي تتمثل في:

ألا تقل مدة صلاحية استمارة التجديد الحالية عن 180 يومًا.

يجب وجود شهادة فحص فني دورية مع شرط سريان صلاحيتها.

يجب تسديد كافة المخالفات المرورية.

يجب تسديد رسوم تجديد استمارة السيارة.

يجب توفير وثيقة تأمين للسيارة مع شرط سريان مفعولها.

رسوم تجديد استمارة الفحص الدوري

في إطار المساهمة في التعرف على إجابة هل الفحص الدوري، تجدر الإشارة إلى أن سداد المخالفات في السعودية يحتاج معرفة أن مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية قامت بتحديد رسوم تجديد الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة أبشر والتي تقدر بمائة ريال سعودي.

حيث يجب تسديد رسوم تجديد استمارة الفحص الدوري حتى يمكن تجديد رخصة السير للأفراد، ونفس الوضع بالنسبة إلى سداد المخالفات المرورية، وتأمين المركبة وذلك حسب أنظمة وقوانين مديرية الأمن العام.

تخضع جميع المركبات التي تسير على الطرق بمختلف أنواعها للفحص الدوري من خلال زيارة إحدى محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، حيث إن نتيجة الفحص من شروط تجديد رخصة المركبة.

أسئلة شائعة

ماذا يترتب على عدم تسديد المخالفات؟

يتم الإحالة إلى المحكمة المختصة، حتى يتم إيقاف خدمات الفرد حتى يسدد المخالفات

هل يلزم الفحص الدوري كل سنة؟

نعم يلزم إجراء الفحص سنويًا على جميع قائدي المركبات

متى تلغى المخالفات المرورية؟

بعد مرور سنة هجرية على آخر مخالفة تم ارتكابها.