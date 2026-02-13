الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 صباحاً - بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية من الخدمات الإلكترونية البسيطة التي يتيحها البنك لكافة المستفيدين منه لكيلا يحتاجون إلى الذهاب إلى أحد فروعه فقط من أجل الاطلاع على بيانات القرض أو التواصل معه هاتفيًا لمن لا حاجة له بذلك، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح الخطوات التي أتاحها البنك لهذه الخدمة فيما يلي وأهم المعلومات عنها.

بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية

الاستعانة ببنك التسليف في الحصول على قرض أحد الخدمات التي كان يجب على البنك توفير جميع ما يتعلق بها من استعلامات إلكترونيًا، لذا أتاح فرصة الاستعلام عن القرض من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية الآتية:

الدخول إلى المنصة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية لتسجيل الدخول “من هنا“. الضغط على الدخول بواسطة النفاذ الوطني. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل تسجيل الدخول. إدخال كود التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف. النقر على متابعة. ستظهر كافة البيانات الخاصة بصاحب الحساب. الضغط على أكثر التي ستظهر على الشاشة يسار القرض المراد الاستعلام عنه. سيظهر رقم الهوية الوطنية الخاص بك. الانتظار قليلًا ليتم تحميل البيانات الخاصة بالقرض والتي تتضمن عدد الأقساط الباقية، واسم العميل، وتاريخ السداد وغيرها.

شروط الاستفسار عن باقي أقساط بنك التسليف

وفر بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين منه خدمة الاستفسار عن باقي الأقساط، والتي تُسمى بخدمة كشف الحساب، ويُطلق عليها ذلك لأنها توضح كافة البيانات المتعلقة بحساب العميل، ولا تحتاج هذه الخدمة من المستعلم سوى توفير الهوية الوطنية التي يتم التسجيل من خلالها وبالتالي يتم عرض كافة المعلومات الخاصة بالعميل.

استخدام حاسبة بنك التسليف

حال الرغبة في معرفة قيمة القرض الذي يمكن الحصول عليه من بنك التسليف فيمكن استخدام الحاسبة التي وفرها البنك على المنصة الرسمية له ليتم من خلالها احتساب القيمة التي يمكن الاستفادة منها، وفيما يلي سنعرض الخطوات الواجب الالتزام بها في ذلك:

الدخول إلى بنك التسليف وتسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني “من هنا“. النقر على خيار حاسبة بنك التسليف للقروض. إدخال كافة البيانات التي يحتاج إليها الموقع ليتم احتساب القرض، والتي منها الراتب الشهري وما غير ذلك من بيانات وتفاصيل مهمة. سيتم الانتقال إلى الصفحة التي توضح القيمة التي سيحصل عليها مقدم الطلب من البنك.

رقم بنك التسليف

يمكن كذلك الاستعانة بالهاتف الرسمي لبنك التسليف، وهو الرقم الذي يتم من خلاله الاستفسار عن أي خدمة من الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، وهو (920008002) حيث يتم به التحدث مع أحد ممثلي خدمة عملاء بنك التسليف والاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية الوطنية.

يُقدم بنك التسليف الكثير من القروض للمواطنين والمواطنات على الأراضي السعودية، والتي من خلالها يتم التحسين من مستوى الدخل للجميع، كما أتاح فرصة معرفة كافة المعلومات الخاصة بالأقساط من خلال الاستعانة بما ذُكر في بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية، وهي خدمة كشف الحساب.

أسئلة شائعة

هل يقدم بنك التسليف قرض الأسرة؟

نعم.

هل توجد شروط للحصول على قروض بنك التسليف؟

نعم.