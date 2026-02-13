والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا

وقف والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد إبراهيم، ميدانياً، الخميس، على تدشين أعمال التنفيذ بمشروع مستشفى محمد زيادة طه المرجعي للأطفال بدنقلا، يرافقه مدير عام الصحة المكلف وعدد من القيادات التنفيذية والشركاء.

وأكد الوالي خلال الزيارة ان المشروع يمثل إضافة استراتيجية للبنية الصحية بالولاية، مشيداً بإسهامات رجل البر والإحسان الأستاذ محمد زيادة طه في دعم القطاع الصحي، مؤكداً التزام حكومة الولاية بتوفير كافة المعينات الفنية والإدارية لضمان سير العمل وفق الخطة الموضوعة حتى اكتماله.