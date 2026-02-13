الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-02-2026

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-02-2026 2/2

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-13 12:03PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك كما توقعنا له بتحليلاتنا الصباحية على اثر استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة النفسي 5,000$، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك يتأثر السعر بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

