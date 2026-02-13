تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-02-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك كما توقعنا له بتحليلاتنا الصباحية على اثر استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة النفسي 5,000$، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك يتأثر السعر بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.