طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارة في السعودية هي طريقة بسيطة، حيث تمكن أصحاب السيارات من خلال الفحص الدوري من أن تكون السيارة بحالة جيدة، ولا يوجد بها أي عطل أو مشكلة، والإجراء يتم كل ثلاثة سنوات، وسنوضح تفاصيل أكثر عن الفحص الدوري من خلال موقع لحظات نيوز.

طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارة في السعودية

فحص السيارة يتطلب موعد قبل الذهاب إلى إدارة المرور، ولذلك تتوفر طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارة في السعودية من خلال الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالفحص الدوري “من هنا“.

قم بالضغط فوق أيقونة حجز موعد. قم بتحديد الخدمة التابعة لقطاع المرور. اكتب البيانات الشخصية المطلوبة. قم باختيار الفئة المناسبة لك وللسيارة. انقر فوق أيقونة طلب الخدمة. حدد نوع الخدمة التي تريدها. حدد المحافظة التابع لها. قم بتحديد مكان إجراء الفحص. اكتب البيانات المطلوبة (الاسم – البريد الإلكتروني – رقم الهوية). حدد الوقت والتاريخ المناسب لك لإجراء الفحص. انقر فوق حجز الموعد بعد الانتهاء.

خطوات الفحص الدوري للسيارات في السعودية

تشير محطات الفحص الدوري في المملكة العربية السعودية إلى أنه يلزم أن يكون من يرسل السيارة إلى الفحص الدوري مالكها أو من أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو مفوض بالقيادة أو يكون أحد المكفولين.

هناك بعض الخطوات لفحص السيارة في محطات الفحص الدوري في المملكة العربية السعودية:

قم بزيارة إحدى محطات الفحص الدوري في المملكة. قم بتسجيل بيانات المركبة والدفع. يتم فحص المركبة من خلال فريق الفحص الدوري. قم باستلام نتيجة الفحص.

الأوراق المطلوبة لإجراء الفحص الدوري للسيارات

يلزم توفير بعض الأوراق قبل الذهاب إلى محطات الفحص الدوري في المملكة الربية السعودية، وهي كالتالي:

هوية مالك المركبة أو المفوض بالقيادة أو الأقارب من الدرجة الأولى.

تقديم صورتين من الاستمارة الخاصة بفحص السيارة.

يلزم توفير استمارة الفحص الدوري للسيارة الرسمية.

توفير رخصة سير المركبة أو أصل البطاقة الجمركية للسيارات المستوردة.

شروط إجراء الفحص الدوري للسيارات

رصدت محطات الفحص الدوري في المملكة العربية السعودية بعض الشروط من أجل الفحص الدوري للسيارات، وهي:

يلزم إجراء الفحص الدوري عند إجراء إصلاحات بالمحرك الخاص بها أو بهيكل السيارة.

عند وجود أي عطل بالسيارة، يجب إجراء الفحص الدوري.

يجب إجراء الفحص الدوري عند شراء أو بيع السيارة.

لتجاوز هذا الفحص الدوري لا بد من أن تخلو السيارة من أي عطل.

لا بد من إصلاح أي أعطال قبل إجراء الفحص الدوري.

حالات يجوز فيها رفض فحص السيارات

يجب على الجهة المرخصة عدم التعامل مع المركبات التي تشكل خطرًا على سلامة وأمن موقع الفحص، لذلك على الموقع رفض الحالات التالية:

عند ارتفاع درجة حرارة المحرك .

وجود تسريب بنظام الوقود.

وجود تسريب في سوائل المركبة.

في حالة حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية.

تقوم الجهة المرخص لها بإصدار وثيقة للفحص الفني تتضمن نتيجة فحص غير مكتمل.

إن حجز موعد الفحص الدوري للسيارة في السعودية لا يتطلب دفع رسوم، ولكن عندما يتأخر صاحب السيارة عن تقديم الفحص الدوري للسيارة عليه دفع غرامات المخالفة المالية في الوقت المحدد لها.

أسئلة شائعة

هل يلزم حجز موعد للفحص الدوري؟

لا.

هل يجب غسل السيارة قبل الفحص؟

نعم.