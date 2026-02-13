الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:15 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةعبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي 93: كلمات تهاني باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية “عربي وانجليزي”

عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي 93: كلمات تهاني باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية “عربي وانجليزي”

عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي 93

تتقدم إليكم أطيب التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة اليوم الوطني إن هذا اليوم المجيد يحمل في طياته روح الوحدة والاعتزاز بوطننا العربي الكبير إنه فرصة لنجدد العهد والتفاني في خدمة وتطوير مجتمعنا ووطننا الحبيب إن أمانينا وأحلامنا لبناء مستقبل أفضل تتحقق عندما نكون متحدين ونسعى جميعاً نحو تحقيق أهدافنا الوطنية دعونا نستعيد الإبداع والطموح والعزيمة في هذا اليوم، ونقدم مساهماتنا الفعالة لخدمة وطننا، لأننا نحلم ونحقق.

تهنئة اليوم الوطني

في هذا اليوم الوطني المجيد، نحتفل برموز وقيم وطننا العزيز إنه يوم يملؤنا الفخر والاعتزاز بتاريخنا العريق وإنجازاتنا الوطنية إنه يوم يجمعنا دون اختلافاتنا وثقافاتنا المختلفة، لنتذكر سويًا المسيرة التي قطعها شعبنا لبناء وتحقيق رؤيته للمستقبل.

في هذا اليوم، نحلم بوطن يسوده السلام والاستقرار، حيث يتمتع جميع المواطنين بالحرية والمساواة والعدالة نحلم بانتشار العلم والثقافة، بوجود فرص عمل للجميع، وبمستقبل مشرق يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل.

كل عام وأنت بخير يا وطننا الغالي، دام عزك ورفعتك.

في يوم توحيد بلادنا، نرفع أكف الضراعة إلى الله أن يحفظها ويرعاها.

نحتفل اليوم بيوم عظيم، يوم توحيد بلادنا تحت راية واحدة.

أنت يا وطني رمز العز والشموخ، فكل عام وأنت بخير.

في يومنا الوطني، نجدد عهد الولاء والانتماء لك يا وطني.

يا وطننا الغالي، يا رمز العز والشموخ، يا من صنعت لنا مجداً، ورفعت رايتنا عالياً، نحتفل اليوم بيوم عظيم، يوم توحيد بلادنا، يوم عزنا وفخرنا، يومنا الوطني.

كل عام وأنت بخير يا وطننا، دام عزك ورفعتك، ودام حبنا لك من أعماق قلوبنا.

تحت سماؤك حلمت بأجمل مستقبل، وعلى أرضك حققت أجمل أحلامي.

سنظل نحتفل بعيد المجد طوال العمر، وان مر ألف عام ستبقي في القلب عشقًا يا أغلى الأوطان.

نحب بلادنا كما لو كان دارنا، ونحب دارنا كما لو كانت بلادنا، فهي لنا دار مهما الزمنُ دار.

من حبك يا وطني، أيقنت أن للحب معاني كثيرة لا يعرفها ولا يتقنها أكبر العشاق.

ليس هناك أكرم وأطهر من الغيم إلا ترابك يا وطن الأمجاد.

فيك نعيش لأجله، وفيك نموت فداء.

عبارات اليوم الوطني باللغة الإنجليزية

Happy National Day, my homeland! May your glory and prosperity last forever.

On your national day, we renew our pledge of allegiance and belonging. We promise to always be loyal to you.

O my homeland, you are dearer than anything else. You are the warm embrace that embraced us, you are the strong pillar that protects us, you are the heart that beats in us.

On your national day, O my homeland, we raise your flag high and recite your national anthem with pride and pride.

O my homeland, you are a source of pride for us all. You are a symbol of pride and glory, you are the land of the two holy mosques, you are the land of the Islamic message.

عبارات اليوم الوطني

ولكن لا يتوقف حلمنا عند هذا الحد، فنحن أيضًا نحقق نحقق بتضحياتنا وجهودنا المستمرة في مختلف المجالات نحن شعب واعي ومتحد، نبذل جهودنا في بناء البنية التحتية ودعم الابتكار وتطوير الصناعات وتعزيز التعليم ورعاية الصحة إن تهنئة اليوم الوطني تأتي مليئة بالتفاؤل والتحفيز لمواصلة العمل والتقدم نحو تحقيق أحلامنا الوطنية إنها تجعلنا نقف متحدين لمواجهة التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات فلنستمر في الحلم والتحقيق، ولنعمل بجد لبناء وطننا العظيم بأفضل صورة ممكنة.

وطني، أنت في قلبي ودمي، فكل عام وأنت بخير.

أنت يا وطني أغلى من كل شيء، فكل عام وأنت في أعلى المراتب.

وطني، أنت رمز الإيمان والحضارة، فكل عام وأنت في ازدهار ورخاء.

وطني، أنت مصدر فخري واعتزازي، فكل عام وأنت في تقدم ونجاح.

تهنئة اليوم الوطني السعودي 93

تهنئة اليوم الوطني

تتجلى تهنئة اليوم الوطني في الفخر والاعتزاز بوطننا الحبيب والتفاني في العمل من أجل تقديم الأفضل له إنه يوم يجسد الوحدة والتضامن الوطني، حيث يتجمع أبناء هذا الوطن تحت راية واحدة، ملتزمين ببناء مستقبل أفضل لهم ولأجيالهم القادمة.

في هذا اليوم، نحلم ونحقق، نرسم الخطط والأهداف، ونعمل جاهدين لتحقيق تطلعاتنا حيث يتحول الحلم إلى واقع، والأماني تتحقق بفضل عزيمتنا وجهودنا المستمرة إن تطور وازدهار وطننا ليس مجرد صدفة، بل هو نتاج تكاتفنا وتعاوننا، وجهود كل فرد يعمل في ميدانه بإخلاص وإبداع.

كلمات اليوم الوطني

في هذا اليوم المجيد، نتقدم بأخلص التهاني والتبريكات لوطننا العزيز، متمنين أن يستمر التقدم والازدهار، وأن يظل شعبنا متحداً ومتماسكاً في تحقيق طموحاته وتحدياته تهنئة اليوم الوطني، لن ندخر جهداً في خدمة وطننا الحبيب نعدكم بالبذل والعطاء والسعي لبناء مستقبل يليق بتطلعاتنا وتحقيق رسالة عز وتواصل وحدة وطننا.

كل عام وأنت بخير يا وطني، دام عزك ورفعتك، ودام حبنا لك من أعماق قلوبنا.

في يومك الوطني يا وطني، نجدد عهدنا بالولاء والانتماء، ونتعهد أن نبقى دائماً أوفياء لك.

يا وطني، أنت أغلى من كل شيء، أنت الحضن الدافئ الذي احتضننا، أنت السند القوي الذي يحمينا، أنت القلب الذي ينبض فينا.

في يومك الوطني يا وطني، نرفع رايتك عالية شامخة، ونردد نشيدك الوطني بكل فخر واعتزاز.

يا وطني، أنت مصدر فخر لنا جميعاً، أنت رمز العز والشموخ، أنت أرض الحرمين الشريفين، أنت أرض الرسالة المحمدية.

فلنرفع الرأس بفخر ونتحد في تحقيق أحلامنا، فاليوم الوطني يذكرنا بقدرتنا على الوحدة والتمسك بقيمنا الوطنية التي تجعلنا قوة تحرك الأمة وتحمل قدراً لا يحده من التقدم والتطور فلنستمر نحلم ونحقق في خدمة وطننا العظيم، لأن تعزيز الهوية الوطنية ورفعة اسم الوطن هو رسالتنا وتفانينا الأبدي.