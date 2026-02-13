- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 13-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-13 12:15PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن السعر من تعويض جزء مما تكبده من خسائره السابقة، كما نجح في تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليتلاشى الزخم الإيجابي الذي كان يصاحب حركة السعر بتداولاته المبكرة، ويتمكن البائعون من السيطرة على حركة السعر في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.