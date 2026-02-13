الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - متى تبدا تخفيضات اليوم الوطني السعودي 93 لعام 1447 ومتى تنتهي العروض؟ “الهيئة العامة للترفيه توضح”

اليوم الوطني السعودي هو مناسبة خاصة تحظى باهتمام الكثير من المواطنين، وتعود ذكرى هذا اليوم إلى توحيد أراضي المملكة من الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، تفصلنا أيام قليلة عن هذه المناسبة المميزة.

بدأ الكثير من المواطنين التساؤل عن موعد بدء التخفيضات الخاصة باليوم الوطني السعودي ال 93 ولم يتم تحديد موعد محدد لبدء التخفيضات، ولكن غالبا ما تكون في بداية شهر سبتمبر.

تقوم كثير من المحلات الكبرى والمتاجر بتقديم تخفيضات وعروض ومن أهمها:

شركة الغملاس التجارية: هي شركة متخصصة في الديكورات وقامت بطرح مجموعة من العروض والتخفيضات بين ال 10% إلي 50% بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

مختبرات الصفوة التجارية: قامت بتقديم خصومات تصل الى 50% على كافة التحاليل الطبية والفردية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ويذكر أنها لها فروع عديدة على مستوى المملكة.

مركز فيتنس تايم: تقدم ما يصل الى 30% تخفيض على الاشتراكات، وعروض خاصة على الباقات ، حيث تقدم 90 يوما مجانا عند الاشتراك في باقة ال 12 شهر، و 30 يوما مجانا على باقة ال 3 أشهر، ويعتبر المركز من أهم المراكز الرياضية داخل المملكة.

مركز ماي هيلث: أعلن عن كثير من العروض بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، حيث أعلنت أن اشتراك 3 أشهر مع 93 يوما مجانيا بسعر 893 ريال سعودي، و اشتراك 6 اشهر مع 93 يوما مجانيا بسعر 993 ريال سعودي، واشتراك 9 أشهر مع 93 يوما مجانيا بسعر 1093 ريال سعودي.