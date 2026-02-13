الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - كيف اعرف تاريخ انتهاء بطاقة الصراف الراجحي؟ وما هي طريقة تجديد بطاقة مدى الراجحي؟ حيث يحتاج عدد كبير من عملاء بنك الراجحي إلى معرفة الطريقة التي يستطيعون من خلالها معرفة تاريخ انتهاء البطاقة حتى لا يعيق استخدامهم للأموال شيء، وبالتالي نوضح من خلال موقع لحظات نيوز الطرق التي يمكن التعرف من خلالها على تاريخ الانتهاء.

كيف اعرف تاريخ انتهاء بطاقة الصراف الراجحي

توجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها معرفة تاريخ انتهاء بطاقة الصراف الآلي الخاصة ببنك الراجحي، والتي منها ما يحتاج إلى التواصل مع البنك ومنها ما يمكن معرفته ذاتيًا، وفيما يلي سنوضح كل طريقة على حدة:

1- تاريخ انتهاء الصلاحية على البطاقة

عند استلام بطاقة الصراف الآلي للراجحي يجد العميل خلفها التاريخ الذي سيتم به انتهاء البطاقة، والذي يكون الهدف من طباعته على البطاقة الرغبة في معرفة صلاحية الاستخدام حتى لا تتوقف المعاملات المالية، وطرق السداد الإلكترونية التي تتم من خلالها، ويكون بالشكل التالي:

2- التواصل مع خدمة عملاء البنك

يُمكن كذلك التواصل بشكل مباشر مع خدمة عملاء بنك الراجحي من أجل الكشف عن صلاحية بطاقة الصراف الآلي، وذلك من خلال الرقم (00920003344).

من خلال التواصل يتم التحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء، والذي يكون مهمته تلقي الاستفسارات، ومعرفة كافة ما يرغب العملاء في معرفته، وهذا من الأمور السهلة التي يقوم بها البنك.

طريقة تجديد بطاقة الصراف الآلي بنك الراجحي

في إطار الإجابة عن كيف اعرف تاريخ انتهاء بطاقة الصراف الراجحي، يُمكن في حال معرفة أنه لا يمكن استخدام البطاقة في الحال نظرًا لانتهاء صلاحيتها العمل على تجديدها، ومن خلال الخطوات التالية سنوضح ما يتم القيام به لتجديد البطاقة:

وضع البطاقة في الصراف الآلي. الدخول إلى القائمة الرئيسية. النقر على الخيارات الفرعية. الضغط على خيارات أخرى. النقر على تجديد بطاقة الصراف الآلي. الضغط على موافق على رسالة استلام البطاقة. اختيار الفرع المراد استلام البطاقة منه. حال الرغبة في تغيير الفرع يتم إدخال الكود الذي سيتم استلامه على الهاتف. كتابة رقم الهاتف الخاص بالصراف الآلي من خلال خيارات الإضافة. كتابة الرقم.

طريقة استلام بطاقة الصراف الآلي الراجحي الجديدة

يُمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة الجديدة دون الحاجة إلى الذهاب للفرع بكل سهولة، ولكن عند استلام البطاقة يتوجب على العميل الذهاب إلى الفرع من أجل ذلك.

حيث سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف تتضمن توافر البطاقة في الفرع الذي سيتم استلامها من خلاله، وبالتالي يكون على العميل زيارته واستلامها، وهناك يتم تفعيلها.

يوفر جهاز الصراف الآلي الخاص بالراجحي الكثير من الخدمات والتي منها إمكانية تجديد البطاقة المستخدمة، وذلك بعد معرفة تاريخ انتهائها من خلال اتباع المذكور في الإجابة عن كيف اعرف تاريخ انتهاء بطاقة الصراف الراجحي.

أسئلة شائعة

ما هي بطاقات بنك الراجحي؟

بطاقة إنسان، البطاقة البلاتينية، البطاقة الكلاسيكية وبطاقة فرسان.

ما هي خدمات الصراف الآلي التابع للراجحي؟

بدل فاقد، الآيبان، بصمة الإصبع، خدمات إضافة وخدمات الأفراد.