الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - أكثر الخدمات الإلكترونية الهامة لوزارة الصحة هي خدمة حجز موعد تطعيم أطفال بمنصة وزارة الصحة السعودية حيث تستطيع كل أسرة أن تحجز موعدها إلكترونيًا لأي أحد من أطفالها وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة أن تلك الخدمة متاحة من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة أو عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة.

خطوات حجز موعد تطعيم الأطفال بوزارة الصحة

لكي تتمكن كل أسرة من حجز موعد التطعيم لأحد أطفالها بنجاح يجب عليها القيام بالخطوات التالية:

قم أولًا بالدخول إلى موقع وزارة الصحة السعودي.

النقر علي علامة تبويب “دليل الخدمات” من خلال القائمة الرئيسية.

ثم النقر على تبويب “خدمات الأفراد”.

النقر على خدمة موعد.

ثم قم بالنقر على تبويب بدء الخدمة.

لابد أن تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لكي يتم تسجيل الدخول.

ثم الضغط على دخول.

وتحتاج المنصة لتحديد مكان الإقامة.

يجب أيضًا أن يتم اختيار المركز الطبي الذي يرغب كل مستفيد أن يتلقى هذه الخدمة من خلاله.

ثم يتم تحديد الموعد الذي يناسبك من قائمة المواعيد المتاحة في المنصة.

قم بالنقر على تبويب خدمة تطعيم.

وتأكد من النقر على (حجز الموعد).

رقم التواصل لحجز موعد تطعيم أطفال

وفرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية خدمة تطعيمات الأطفال عن طريق التواصل بوزارة الصحة على الرقم التالي 937 ويشترط الاتصال بمندوب خدمة العملاء لمعرفة تفاصيل المواعيد المتوفرة للحجز أثناء ساعات العمل الرسمية لمركز الصحة التي توجد فيها خدمة تطعيمات الأطفال وعن طريق الرقم الفردي لوزارة الصحة يمكن عرض وتقديم الشكاوى والاقتراحات لكل مواطن حول أي خدمة من الخدمات التي توفرها الوزارة لكل المواطنين من خلال منصة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

خدمة التنبيه بمواعيد هذه التطعيمات الأطفال

عملت وزارة الصحة على الحفاظ على صحة الطفل في المملكة العربية السعودية ورعاية الطفل وجميع فئات المجتمع من خطر الأمراض لذلك اقامت الوزارة هذه الخدمة لتنبية الوالدين بمواقيت التطعيمات الأساسية ضد هذه الأمراض للتحصين منها حسب جدول التطعيم الجديد للوزارة وبالتالي يتم إرسال رسالة تنبيه بموعد التطعيمات من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني وذلك قبل موعد تطعيم الطفل بمدة أسبوع.

الشروط الواجبة للحصول على خدمة التنبيه

ليس هناك شروط تمنع الحصول على هذه الخدمة فهي متاحة لكل أفراد المجتمع لكن يجب أن تتوافر بعض الشروط الاعتيادية مثل:

توافر رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

قم بإدخال اسم الطفل.

إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالطفل.

وضع وقت الاستجابة المتوقع لهذه الخدمة.

سيتم إرسال رسالة تنبيه بموعد التطعيمات من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني قبل تحديد موعد تطعيم الطفل بأسبوع.

رسوم هذه الخدمة مجانية.

في نهاية مقالنا نود أن نكون قد وفرنا كافة المعلومات والخطوات المهمة عن حجز موعد تطعيم أطفال بمنصة وزارة الصحة السعودية للحفاظ علي حياة الأطفال من اخطار الأمراض من خلال توفير خدمة التنبه لأخذ هذه التطعيمات.