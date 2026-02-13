الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 مساءً - شجرة بنات عائلة الراجحي تعتبر الوسيلة المناسبة التي نتمكن من خلالها التعرف على واحدة من أهم العائلات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث إن عائلة الراجحي تعتبر واحدة من أهم العائلات المميزة في المملكة على مستوى مجال الأعمال، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على شجرة عائلة الراجحي.

شجرة بنات عائلة الراجحي

إذا تتبعنا عائلة الراجحي، يمكننا أن نتعرف على أصل تلك العائلة العريقة التي أخرجت العديد من رواد الأعمال، حيث إن العائلة ترجع إلى قبيلة بني زيد القضاعية القحطانية والتي يرجع أصلها إلى القويعية وهي واحدة من القرى القديمة، التي تقع بجنوب شبه الجزيرة العربية.

وقد استطاعت عائلة الراجحي من العمل على التوسع والانتشار في المملكة العربية السعودية في ظل النجاح الذي عملت على تحقيقه في الكثير من المجالات الهامة.

أفخاذ عائلة الراجحي

في إطار الحديث عن شجرة بنات عائلة الراجحي، سوف نتعرف على أفخاذ عائلة الراجحي:

آل فنتوخ وهم أبناء ناصر بن حمد بن جبرين بن سليمان بن جبرين وناصر.

عائلة ناصر بن راجح بن حمد بن سليمان بن جبرين (ومن الجدير بالذكر أنه يُعد مؤسس أسرة الراجحي).

الهويمل وهم أبناء عبدالله بن حمد بن سليمان بن جبرين.

اقرأ أيضًا: هل آل سعود من قبيلة عنزه؟

فروع عائلة الراجحي

تتكون عائلة الراجحي العديد من الأفرع المنتمية إلى تلك الأفخاذ، والتي يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

حمد.

سليمان.

صالح.

عبد الله.

علي.

عمر.

محمد.

مطلق.

ناصر بن راجح.

مشاهير من عائلة الراجحي

تحتوي عائلة الراجحي مجموعة من الأشخاص الذين تمكنوا من تحقيق النجاح في العديد من المجالات ومنهم:

1- صالح الراجحي

ولد صالح الراجحي في البكرية عام 1921، وقد بدأ حياته كتاجر للخردة، ومن ثن عمل في مجال تغيير العملات، وقد أرشده ذلك المجال للعمل في الأعمال المصرفية، لذلك عمل هو وإخوانه على الاشتراك سويًا في تأسيس مصرف الراجحي، والذي أصبح في الوقت الحالي من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال المصرف تمكنوا من الدخول في العديد من المجالات الأخرى، مثل الزراعة والصناعة.

2- يزيد الراجحي

يعتبر يزيد الراجحي من شباب العائلة، يمكننا التعرف عليه بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

يعتبر يزيد الراجحي من أكثر رجال الأعمال نجاحًا في المملكة العربية السعودية.

بدأ حياته العملية من خلال العمل على إدارة أعمال والده، وفي النهاية تمكن من تأسيس أعماله الخاصة.

يعتبر يزيد الراجحي واحد من أهم الرياضيين في المملكة، حيث يتميز في تفوقه في مجال سباق السيارات.

تعتبر عائلة الراجحي واحدة من أهم العائلات المميزة في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت تلك العائلة من تحقيق النجاح المطلوب في العديد من المجالات، مما جعلها من أكبر العائلات المسيطرة على مجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.