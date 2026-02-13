الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - قم بالتقديم الآن: تفاصيل وشروط تمويل إمكان الراجحي بمبالغ تصل حتى 25 ألف ريال دون تحويل راتب

رابط وشروط طلب تمويل إمكان الراجحي بدون تحويل راتب بمبالغ تصل حتى 25 ألف ريال أصبحت من أكثر ما يبحث عنه العديد من القاطنين في المملكة العربية السعودية؛ إذ وجدوا طريق يتمكنون من خلال سلكه من الحصول على مبالغ تمويلية بالمبالغ التي يحتاجون إليها بأفضل التسهيلات، وهذا ما سنسلط الضوء عليه عبر جريدة لحظات نيوز بعرض شروط تمويل إمكان.

رابط وشروط طلب تمويل إمكان الراجحي بدون تحويل راتب بمبالغ تصل حتى 25 ألف ريال

تضم المملكة العربية السعودية الكثير من الشركات التمويلية التي تتنافس فيما بينها لجذب العملاء إليها من خلال تقديم برامج مميزة مع تسهيلات عديدة تناسب جميع الفئات.

من بين تلك الشركات نخص بالذكر شركة إمكان التي تقدم مجموعة من البرامج التمويلية بالتعاون مع مصرف الراجحي، والتي منها برنامج التمويل الميسر الذي سنعرضه بشيءٍ من التفصيل عبر الفقرات الآتية.

رابط التسجيل في تمويل إمكان الراجحي

في إطار التعرف على برنامج التمويل الميسر من إمكان جدير الإشارة إلى أن التسجيل في هذا البرنامج يكون بطريقة بسيطة وسهلة والتي تتم من خلال إجراء جميع الخطوات الآتية:

تحميل تطبيق إمكان على هواتف الأندرويد “من هنا” أو الآيفون “من هنا“. فتح التطبيق وإنشاء حساب شخصي جديد. تعبئة كافة البيانات الأساسية المطلوبة مثل؛ الاسم، رقم الهوية، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، نوع التمويل المطلوب والغرض منه. إدراج المستندات والوثائق المطلوبة. تحديد المبلغ التمويلي المطلوب. اختيار مدة السداد التي يرغب فيها صاحب الطلب. تحديد طريقة السداد. توقيع العقد إلكترونيًا ومن ثم إرسال الطلب.

شرط طلب تمويل إمكان الراجحي

بعد أن عرضنا طريقة تقديم طلب الحصول على تمويل إمكان الراجحي لا بد من معرفة أن هناك بعض الشروط التي حددتها الشركة للموافقة على منح هذا التمويل، والتي نقوم بعرضها على النحو التالي:

يجب أن يكون صاحب طلب التمويل سعودي الجنسية.

يُشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 – 60 عامًا.

يجب أن يكون موظفًا لدى جهة عمل تابعة للقطاع الخاص.

لا بد ألا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.

يُشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة الحالية لا تقل عن 6 أشهر.

يلزم وجود سجل ائتماني جيد.

مميزات تمويل إمكان الراجحي

بعد أن وضحنا كافة شروط تمويل إمكان الراجحي بجانب طريقة تقديم الطلب نتعرف على أبرز مميزات هذا البرنامج وذلك عبر النقاط التالية:

قيمة المبلغ التمويلي تبدأ من 2000 ريال سعودي وتصل حتى 25000 ريال سعودي.

لدى العميل اختيار فترة السداد التي يمكن أن تصل إلى 24 شهرًا.

لا يوجد أي شرط يخص نوع جهة العمل التي يعمل لديها العميل.

لا يُشترط تحويل الراتب.

تقدم منصة إمكان بالتعاون مع مصرف الراجحي الكثير من البرامج التمويلية ذات الشروط، المميزات والمبالغ المالية المختلفة غير التمويل الميسر دون تحويل الراتب الذي قمنا بذكره؛ ذلك حتى يجد العميل البرنامج الذي يناسب احتياجاته ومتطلباته وفي ذات الوقت يناسب قدراته فيما يخص السداد.