الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين وموانع الحصول علي المعاش نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي أحد أهم أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة في البلاد.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين وموانع الحصول علي المعاش

نتعرف من خلال ما يلي على شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل:

يجب أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتجاوز عمره حاجز الـ 60 عامًا.

يشترط أن يكون غير قادر على العمل والإنتاج.

يجب ألا يمتلك أي سجل تجاري أو رخصة تجارية.

يجب أن يكون من الأشخاص ذوي الدخل المحدود.

موانع الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين

في إطار التعرف على شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين، نتعرف من خلال ما يلي على موانع الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية:

في حال ثبت عدم اكتراث المستفيد من المعاش بالبرامج التدريبية والتأهيلية مع عدم التزامه بها.

في حال تم إثبات رفض المستحق للضمان لفرقة عمل على الرغم من قدرته على الالتحاق بها.

إذا تم تزوير المستفيد لأحد البيانات المدخلة.

إذا كان الشخص يستفيد من مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

في حال كان المستفيد مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

إذا طلب المستفيد التنازل عن المعاش.

في حال توفي المستفيد.

في حال تم تأخر المستحق للمعاش في تحديث بياناته بشكل دوري.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

نتعرف من خلال ما يلي على كافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل:

الأشخاص المتقاعدون وكبار السن من الرجال ومن النساء كذلك الذين لا يجدون من يعيلهم ولا يمكنهم العمل كذلك.

جميع الأسر التي لا عائل لها مثل الأرامل واليتامى والمفقودين أزواجهم والغائبين كذلك.

فئة النساء اللواتي لم يتبقى لهن أي معيل مثل المطلقة والأرملة وزوجة المفقود والغائب أو زوجة مدمن المخدرات.

أبناء كل من الأرامل والمطلقات السعوديات.

توفر المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين وفقًا لمجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها في الفرد المتقدم للحصول على الدعم.