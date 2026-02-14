شروط تجديد تأمين السيارة في السعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 12:03 صباحاً - ما هي شروط تجديد تأمين السيارة ؟ يعتبر ذلك السؤال واحد من ضمن الاسئلة التي يبحث عنها العديد من الاشخاص في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يتم التقدم الي التجديد بوثيقة التامين الخاصة بالمركبة التابعة له بعد ان انتهت هذة الوثيقة، حيث ان وزارة الداخلية السعودية تضع شروط من اجل هذة الخدمة.

تجديد تأمين السيارة

حتي يتم استخراج استمارة او رخصة لقيادة المركبة لابد من ان يكون هذة المركبة مؤمن عليها من احد شركات التأمين التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ولكن لأن هذة الوثيقة يكون لها مدة معينة فانة لابد من ان يتم التجديد مباشرة من بعد ان تنتهي هذة الوثيقة.

طريقة الاستعلام عن تأمين السيارة

هناك بعض الخطوات التي يجب ان تقوم بها بشكل صحيح وذلك لأن تقوم بعمل استعلام عن تأمين السيارة حيث تتلخص هذة الخطوات في النحو الأتي:

الانتقال الي منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الانترنت حيث يمكن الدخول له مباشرة من هنا.

بعد ذلك تسجيل الدخول لحسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار قائمة الخدمات.

اختيار خدمات المرور من القائمة المنبثقة لك.

اختيار الاستعلام عن صلاحية المركبة.

بعد ذلك تظهر لك كافة المركبات التي تمتلكها.

تقوم باختيار المملكة التي ترغب في الاستعلام عنها.

تظهر كافة البيانات التي تريد عمل استعلام عنها.

شروط تجديد تأمين السيارة

هناك بعض الشروط التي قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بوضعها وذلك لأن يتم تنظيم عملية التجديد للوثائق التأمينية للسيارات حيث جاءت هذة الشروط في الأتي:

يشترط بان يكون وثيقة التأمين علي السيارة في المملكة العربية السعودية سارية المفعول.

يجب ان تكون السيارة خاضعة بالفعل لاستمارة الفحص الدوري.

يجب ان يتم سداد كافة الرسوم الخاصة بالاستمارة.

عدم وجود اي من مخالفات المرور علي السيارة.

في حالة وجود المخالفات المرورية يجب ان يتم سدادها.

