افضل دكتور زراعة اسنان في جدة أحد الأسئلة التي يتم طرحها من قبل العديد من الأشخاص في مدينة جدة، حيث يعتبر تخصص زراعة الأسنان من التخصصات التي تحتاج إلى طبيب ماهر ذو خبرة كبيرة، لذلك سنعرض من خلال موقع لحظات نيوز أفضل طبيب زراعة الأسنان في مدينة جدة وأشهر مستشفيات زراعة الأسنان في جدة.

توجد في مدينة جدة العديد من الأطباء المتميزين في مجال زراعة الأسنان ومنهم الآتي:

الطبيب التخصص العنوان ورقم التواصل الدكتور خالد الزعبي أمهر الأطباء في زراعة الأسنان بجدة، وحاصل على البورد الألماني في زراعة الأسنان، ومرخص من قبل الصحة السعودية لزراعة الأسنان الجراحي والتركيبي المجمع التخصصي لطب وزراعة الأسنان 2167 محمد سرور، 7451, حي الصفا، جدة 23451، 920004575 الدكتورة ريم خطاب مضحي حاصلة على دبلوم في زراعة الأسنان من جامعة ابن سينا وبكالوريوس في طب الفم وجراحة الأسنان المجمع التخصصي لطب وزراعة الأسنان 2167 محمد سرور، 7451, حي الصفا، جدة 23451 920004575 د/ محمد فادي قولاغاسي ويعتبر افضل دكتور زراعة اسنان في جدة ، حاصل علي اجازة دكتوراة في طب الأسنان، ماجستير جراحة الفم والفكين، وعضو الأكاديمية الامريكية لتجميل وزراعة الاسنان جدة، حي الحمراء، عيادات بنتلي التخصصية لـ طب الاسنان، شارع ممشى فلسطين الجديد، قبل مركز جمجوم التجاري، مقابل عالم العصائر، بناية الحمرا بلازا، الدور 3 0500071006 د/ إيهاب عابد افضل طبيب اسنان حاصل على دكتوراه جراحة الفم والفكين و زراعة الأسنان، أ. مساعد كلية طب الأسنان، وزميل جامعة كارل فرانس – النمسا طريق المدينة – مستشفى المغربي 966126655200 د/عبد الرحمن برزنجي طبيب الاسنان الاشهر وهو الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز مغربي والرئيس التنفيذي لمراكز مغربي للأسنان ورئيس وحدة تجميل الأسنان والتركيبات الصناعية بمراكز مغربي للأسنان مركز مغربي للأسنان 966126644999 الدكتور محمد أسامة حاصل على شهادة الطب في زراعة الأسنان من جامعة الإسكندرية الصفا، طريق الأمير متعب بن عبد العزيز، جدة 23453 509554553

افضل مستشفيات في زراعة الاسنان بجدة

توجد العديد من المستشفيات في جدة التي تقدم خدمات زراعة الأسنان والتي منها:

المستشفى العنوان ورقم التواصل مستشفى غسان فرعون بجدة شارع الامير سلطان حي الزهراء جدة رقم الهاتف 966 9200 19666 مستشفى مغربي جدة طريق الامير سلطان، السلامة، جدة 966 9200 18000 مستشفى الحياة جدة شارع التلفزيون – بترومين 966-12-637-0707 المهيدب لطب الأسنان الامير محمد بن عبد العزيز، حي العزيزية، جدة +966 12 671 7700 التخصصي لطب وزراعة الاسنان محمد سرور حي الصفا جدة +966 12 677 6060

تخصص زراعة الأسنان من التخصصات التي تحتاج إلى أطباء مهرة ولهم خبرة سابقة في المجال كونه من التخصصات الدقيقة في طب الأسنان، حيث يوجد في مدينة جدة الكثير من الأطباء المتخصصين.