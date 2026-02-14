اسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري وشروط الفحص الدوري للسيارات 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 12:03 صباحاً - اسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري وشروط الفحص الدوري للسيارات كانت من أكثر المواضيع التي طُرحت على الساحة السعودية من قِبل مالكي السيارات التي يُفرض عليها عمل فحوصات بشكل مستمر، وذلك للتأكد من مدى صلاحية السيارة للاستعمال السليم، ولأن كثير من الأحيان تكون النتيجة بأن السيارة غير لائقة، فسيكشف موقع لحظات نيوز عن أسبابها.

اسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري

من باب السلامة والحرص على أرواح الناس، والحد من حوادث السيارات التي كثيرًا ما تحدث، تحاول المملكة العربية السعودية السيطرة على العوامل داخل نطاق التحكم البشري والتي يكون من المُحتمل تسببها في تلك الكوارث، ومن بينها السيارات الغير مُجهزة أو غير لائقة للاستخدام والتنقّل بها في الشوارع.

تطبيقًا لتلك المبادرة قد فرضت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ما يُعرف بالفحص الدوري للسيارات، والذي يتم فيه فحص السيارة على المستويين الهيكلي والفني.

على إثر ذلك يتم تقسيم السيارات إلى مقبولة أو راسبة في الفحص، طبقًا لعدة عوامل وأسباب مختلفة والتي نذكرها على النحو التالي:

1- وجود كسر في زجاج السيارة

أولى أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري، هي أن يكون زجاجها به أنوع من الكسور التي تؤدي إلى وجود خلل في تحقيق عامل الأمان بالنسبة للسائق أو باقي الركاب.

حيث إنه من أكثر المخاطر التي تنتج عن وجود كسر في زجاج السيارة هو اختلال اتزانها أثناء السير في الطرق السريعة وبسرعات عالية، مما يجعلها سببًا كافيًا لكي يتم رفض السيارة.

2- تظليل زجاج السيارة من كافة الجهات

تظليل السيارة أي جعلها بلون مُعتم يمنع رؤية ما بداخلها، من أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري في حال كان ذلك التظليل لجميع الزجاج الموجود في السيارة أي الخلفي والأمامي والنوافذ.

حيث إن الهيئة العامة لإدارة المرور قامت بالسماح لمالكي السيارات الراغبين في تظليل الزجاج، ألا يتم ذلك مع الزجاج الأمامي بشرط أساسي وإلا رسبت السيارة في الفحص.

3- وجود تلف في مصابيح السيارة

تُعد مصابيح السيارة الأمامية أو الخلفية من أهم عوامل الأمان للسائق أثناء القيادة في الليل، كما أنها تستخدم لتبادل الإشارات بين السائقين وبعضهم في كثير من الأحيان، وعلى إثر ذلك فإن وجود أي تلف أو خلل في واحدٍ منها يعتبر سببًا كافيًا من أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري.

4- زيادة نسبة الكربون في عادم السيارة

ننتقل إلى واحدٍ من أهم أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري وهو زيادة نسبة الكربون الموجودة في عادم السيارة عن النسبة المسموح بها، وذلك لأنه يعد عاملًا من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم أجمع والسعودية بشكلٍ خاص.

5- لحام هيكل السيارة بطريقة غير صحيحة

من الكوارث وليست فقط أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري هي أن يتم اكتشاف وجود لحام في أي جزء من الهيكل الخارجي للسيارة تم تنفيذه بطريقة خاطئة وغير مطابقة للمواصفات.

حيث إن ذلك إشارة واضحة على زيادة احتمالية التسبب في الحوادث التي لن تضر فقط بالسيارة وصاحبها، بل ستأخذ معها ضحايا أخرى.

6- تلف المرايا الجانبية

المرايا الجانبية من عوامل الأمان التي تساعد السائق على متابعة الطريق، وعليه فإن وجود تلف فيها، أو عدم وجودها من الأساس كافٍ لرسوب السيارة في الفحص الدوري.

شروط الفحص الدوري للسيارات

في ضوء عرض اسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري وشروط الفحص الدوري للسيارات، ننتقل إلى جانب الشروط والتي تكون كما يلي:

إحضار سند ملكية السيارة.

عمل جلسة تنظيف للسيارة قبل إجراء الفحص.

إجراء الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها السيارة قبل الذهاب لعمل الفحص.

سداد رسوم الفحص الدوري.

التوجّه إلى أحد مراكز الفحص المُعتمدة في السعودية.

اسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري متعددة ويجب أن يُلم بها صاحب السيارة هي والشروط اللازمة لعمل الفحص وذلك قبل الذهاب، تجنبًا لرسوب سيارته على غير داعٍ.

أسئلة شائعة

ما هي رسوم الفحص الدوري للسيارات في السعودية؟

تتراوح بين 35 – 184 ريال سعودي حسب نوع السيارة المراد فحصها.

هل الفحص الدوري للسيارات إجباري في السعودية؟

نعم.