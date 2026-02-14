الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 12:03 صباحاً - رابط وطريقة حجز مواعيد مستشفى الرازي للعظام من الأشياء التي يبحث عنها الشعب الكويتي، المستشفى التخصصي في هذا المجال، فبالطبع هو أحد أقدم المستشفيات التي تهتم بهذا التخصص وتعالجه، كما إنها تحتوي على العديد من الأقسام، وعبر جريدة لحظات نيوز سنحاول عرض كافة المعلومات حول رابط وطريقة حجز مواعيد مستشفى الرازي للعظام.

رابط وطريقة حجز مواعيد مستشفى الرازي للعظام

بالتأكيد هذه المستشفى تهم العديد من المرضى الكويتيين، وبعد ظهور فيروس كورونا وتداعياته حاولت وزارة الصحة الكويتية أن تزيد اهتمامها بشكل كبير بالمستشفيات، فطرحت الوزارة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني إمكانية حجز مواعيد كافة المستشفيات الحكومية، ويمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية “من هنا“.

طريقة حجز مواعيد مستشفى الرازي للعظام

كما إن العديد من المواطنين يريدون معرفة كيفية الدخول على الموقع وحجز المواعيد منه، في طبيعة الحال الحكومة الكويتية حاولت شرح هذا بأكثر من طريقة، كما وضحت إن هذه الخدمة تحتاج إلى بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكن لأي شخص فعلها، وأبرز هذه الخطوات فيما يلي:

في بداية الأمر يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة الكويتية “من هنا“. من ثم ينبغي أن تختار حجز موعد مركز صحي. بعد ذلك يلزم إضافة الرقم المدني والرقم المتسلسل للبطاقة الخاص بالشخص. وفي الخطوة التالية ستختار الموعد المناسب والفترة الزمنية. وبعدها ستقوم باختيار المستشفى المطلوبة وهي مستشفى الرازي. وبعد ذلك ستحدد العيادة المراد زيارتها داخل مستشفى الرازي وهي عيادة العظام. من ثم يجب أن تكتب الاسم ورقم الهاتف الخاص بك. بعد النقر على التالي اتبع التعليمات الخاصة بخدمة الحجز التي ستعرض أمامك. وفي النهاية حاول مراجعة البيانات التي أدخلتها والاحتفاظ بكافة معلومات الموعد لاستخدامها عن الوقت المناسب.

أقسام مستشفى الرازي بالكويت

بالطبع هذه المستشفى الكبرى لا تقوم على قسم العظام فقط، فهي تمتلك أقسام مختلفة التخصصات بداخلها، والهدف من كل هذه التخصصات توفير الخدمة السليمة لكافة المرضى، ومن أهم هذه الأقسام والتخصصات فيما يلي:

قسم المختبر.

قسم الصيدلة.

قسم الحوادث.

قسم العلاج الطبيعي.

قسم السجلات الطبية والإحصاء.

معلومات عن مستشفى الرازي الكويتية

بالتأكيد هذه المستشفى الكويتية تمتلك العديد من المعلومات والخبايا التي تتعلق بها، فهذا المشفى الكويتي التي تأسس منذ عام 1984 تقريبًا، قد يعتبر واحد من أكثر المستشفيات تميزًا وتكاملًا في الكويت، فبغض النظر عن الأقسام التي يحتوي عليها، تجد أن هذا المشفى يوفر العديد من الخدمات داخل كل قسم.

المشفى الكائن في منطقة الصباح الطبية التخصصية بالكويت، والذي يشمل عدد لا بئس به من الأجنحة بداخله، فهو يحتوي على 5 أجنحة خاصة مجهزة بشكل كامل للرجال، وجناحين للنساء ومثلهم للأطفال، وجناح واحد لحالات الطوارئ.

عرضنا للتو رابط وطريقة حجز مواعيد مستشفى الرازي للعظام، ولا يمكن أن ننكر أهمية هذه المستشفى في رفع مستوى الخدمات الصحية بالكويت، كما يجب أن تعمم فكرة حجز المواعيد لكافة المستشفيات حول العالم بشكل أجمع.