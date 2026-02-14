عروض اليوم الوطني السعودي 93 على المكيفات 1447: صيف بارد وأسعار مميزة

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةعروض اليوم الوطني السعودي 93 على المكيفات 1447: صيف بارد وأسعار مميزة

تعتبر من أشهر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني هي عروض اليوم الوطني مكيفات المختلفة من كافة الأنواع المطروحة عبر شبكات الإنترنت والمتاجر المتنوعة، يعتبر اليوم الوطني هو أحد المناسبات الوطنية السعيدة المليئة بمظاهر الاحتفال المتنوعة والمختلفة لدى الجميع وتهتم الكثير من المتاجر بطرح العروض الخاصة به وعبر جريدة لحظات نيوز نعرض كافة التخفيضات على المكيفات بمناسبة اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني مكيفات

توجد العديد من المتاجر والمراكز المختلفة والمتنوعة في المملكة العربية السعودية التي تتميز بتوفير العروض المختلفة على المكيفات في اليوم الوطني السعودي للاحتفال به وتتمثل في التالي:

جهاز تكييف ماندو بلس قدرة 18000 بارد بسعر يصل إلى 2299 ريال سعودي.

جهاز جداري ماركة سامسونج بقوة 22000 وحدة وهو ساخن وبارد ويكون بسعر يصل إلى 2849 ريال سعودي.

جهاز تكييف شباك من ميديا بسعر يصل إلى 1999 ريال سعودي وشباك شارب بقوة 20000 بارد فقط بسعر يصل إلى 1848 ريال سعودي.

التكييف الجداري من كلاس برو بقوة تصل إلى 17800 بارد فقط بسعر 1949 ريال سعودي

تخفيضات على المكيف لليوم الوطني

توجد العديد من الأنواع المختلفة للمكيفات المطروحة من خلال الشركات المتنوعة والمراكز المختلفة التي تتميز بتوفير الخصومات المتنوعة على المكيفات وتتمثل العروض الخاصة بالمكيفات لليوم الوطني في التالي:

تكييف ال جي تيتان بقوة تصل إلى 30000 بارد فقط ويكون بسعر يصل إلى 9529 ريال سعودي.

مكيف هوم كوين بلاتينيوم بقوة تصل إلى 30000 بارد فقط ليكون بسعر نحو 3350 ريال سعودي.

مكيف شباك شارب قوة 18000 بتكلفة تصل إلى 1449 ريال سعودي.

تكييف كمفورت بقوة خاصة به تصل إلى 30000 بارد وهو من النوع سبليت كذلك يصل السعر الخاص به إلى 3599 ريال سعودي.

توجد الكثير من عروض اليوم الوطني مكيفات التي يتم طرحها بصفة مستمرة عبر شبكات الإنترنت والتي تجذب العديد من الأفراد والمواطنين السعوديين للتعرف عليها والبحث عنها من أجل الاستفادة بها في اليوم الوطني.